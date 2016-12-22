Производитель «Градов» вложит 2 млрд руб. в выпуск холодильников

Ведущий производитель боеприпасов в России «Техмаш» вложит 2 млрд руб. в выпуск холодильников. В программу по производству гражданской продукции также вошли самовары и оборудование для крафтового пива

Владимир Лепин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Основной производитель боеприпасов для российских вооруженных сил концерн «Техмаш» (входит в «Ростех») вложит более 2 млрд руб. в собственное производство холодильников.

«Мы разработали несколько инвестиционных программ. По бытовым и медицинским холодильникам стоимость проекта составляет почти 2 млрд руб. и предусматривает наращивание производства в два раза. По расчетам к 2025 году планируемая ежегодная выручка от продаж этой продукции может составить 17,5 млрд руб.», — рассказал РБК гендиректор холдинга Владимир Лепин.

Входящий в «Техмаш» ОАО «ПОЗиС» (Завод имени Серго), по словам Лепина, уже сейчас выпускает 47% продукции гражданского назначения. «В нише специализированных медицинских холодильных и морозильных приборов «ПОЗиС» занимает до 80% рынка на территории России. Медицинская холодильная и дезинфицирующая техника POZIS экспортируется почти во все постсоветские страны, Израиль, Германию, Румынию, Индонезию, Индию», — говорит Лепин. Основная военная продукция «ПОЗиС» — боеприпасы для малокалиберной артиллерии, в частности комплексов «Шилка» и «Тунгуска».

Кроме того, «Техмаш» выпускает самовары и планирует производить оборудование для пивоварения. «Оборудование для мини-пивоварен ориентировано в первую очередь на малый бизнес крафтового пивоварения. Самовары традиционно востребованы розничными сетями и занимают свою нишу на сложившемся рынке», — объяснил глава «Техмаша».

По словам Лепина, еще один проект с инвестиционным бюджетом более 1 млрд руб. «Техмаш» реализует на базе АО «Ленинградский механический завод им. К.Либкнехта». Предприятие, специализирующееся на производстве подкалиберных снарядов для бронетехники («Заколка», «Надежда» и «Манго»), сейчас осваивает изготовление гидроцилиндров, монтажного и насосного оборудования.

Производитель «Градов» Холдинговая компания «Техмаш» была учреждена госкорпорацией «Ростех» в 2011 году для объединения всех активов, специализирующихся на разработке и производстве боеприпасов для вооруженных сил. Сейчас в концерн входят 36 предприятий, среди которых производители реактивных систем залпового огня, боеприпасов для артиллерии наземного, морского и воздушного базирования, авиабомбы и гранатометные выстрелы. Образцы оружия, выпускаемые «Техмашем», находятся на вооружении более чем 100 странах мира. Наиболее известны на рынке вооружений РСЗО «Град», «Смерч», «Торнадо» и «Солнцепек». В области гражданской продукции холдинг производит оборудование для топливно-энергетического комплекса, промышленности, сельского хозяйства и медицинское холодильное оборудование. Объем производства только гражданской продукции за прошлый год превышает 11 млрд руб.

Другое приоритетное направление для «Техмаша» — производство и поставка оборудования для ТЭК (металлургическая продукция и бурильные трубы), добавил Лепин. По его словам, объем производства продукции для нефтегазовых компаний предприятиями АО «НПК «Техмаш» в 2017 году составил 2,2 млрд руб., а планируемый объем поставок в 2018 году — около 2,6 млрд руб.