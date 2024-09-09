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Единый день голосования ,  
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Абрамченко, Матыцин и Шульгинов победили на довыборах в Госдуму

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Единый день голосования
Шульгинов и Абрамченко победили в Хакасии и Ростовской области с результатами в 55,31 и 75,73% голосов соответственно. Матицын лидирует на выборах в одномандатном округе в Брянской области с результатом в 67,8% голосов

Центризбирком опубликовал предварительные итоги голосования на довыборах трех депутатов Госдумы. По данным ведомства, в гонке лидируют бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр энергетики Николай Шульгинов и бывший министр спорта Олег Матыцин.

Выборы проходили в трех одномандатных округах трех регионов — Хакасии, Брянской и Ростовской областей.

В одномандатном округе № 35 Хакасии по итогам подсчета 100% протоколов победил Шульгинов, который шел на выборы как самовыдвиженец — он получил 55,31% голосов.

В одномандатном округе № 78 Брянской области с результатом в 67,8% голосов после подсчета 91,5% протоколов лидирует Матицын, представляющий «Единую Россию».

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В одномандатном округе № 152 Ростовской области по итогам подсчета всех протоколов победу одержала бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, также выдвинутая «Единой Россией». Она получила 75,73% голосов.

В округе № 35 в Хакасии мандат освободился, после того как в сентябре 2023 года свои депутатские полномочия досрочно сложил Сергей Сокол («Единая Россия»). Он должен был участвовать в выборах главы республики от партии в единый день голосования 2023 года, но 2 сентября снял свою кандидатуру из-за проблем со здоровьем. Спустя несколько дней Сокол отказался и от мандата депутата, позднее он возглавил парламент региона.

Мандат в Унечском одномандатном округе № 38 в Брянской области оказался вакантен после того как в мае депутат Николай Алексеенко решил досрочно сложить полномочия.

В Южном округе № 152 Ростовской области возникла аналогичная ситуация — депутат Виталий Кушнарев также в мае досрочно сложил полномочия.

Абрамченко была вице-премьером в 2020-2024 годах. На этой должности она курировала агропромышленный комплекс, охрану окружающей среды, лесное хозяйство и недропользование. До этого она руководила Росреестром.

Шульгинов в те же годы возглавлял Минэнерго. С 7 по 14 мая, до назначения нового правительства, временно исполнял обязанности министра. Матицын в 2020-2024 годах был главой Минспорта (неделю в мае - как врио).

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Госдума Выборы в Госдуму Единый день голосования Виктория Абрамченко Николай Шульгинов
Виктория Абрамченко фото

Виктория Абрамченко

Бывший вице-премьер
22 мая 1975 года
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