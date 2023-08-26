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Ликсутов сообщил статистику пассажиропотока в первую неделю работы МЦД-3

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Новости Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы
Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В первую неделю работы третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3) пассажиры совершили уже более 2 млн поездок, сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Третья линия Зеленоград — Раменское соединяет Ленинградское и Казанское направления железной дороги. Протяженность диаметра составляет 85 км, на нем располагается 38 станций.

По словам вице-мэра, с открытием МЦД-3 у горожан и жителей Подмосковья появились новые прямые маршруты: теперь без пересадок можно доехать из Зеленограда до станции «Электрозаводская» или из Раменского до Останкино.

На станциях МЦД-3 можно пересесть на метро, МЦК и пригородные железнодорожные направления. Так, пересадку можно сделать на станциях метро «Ховрино», «Петровско-Разумовская», «Бутырская», «Сокольники», «Электрозаводская», «Авиамоторная», «Рязанский проспект», «Выхино», «Лермонтовский проспект» и «Косино». Кроме того, пересесть с диаметра можно будет на станциях МЦК «Лихоборы» и «Андроновка».

«Мы запустили третью линию наземного метро по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, — подчеркнул Ликсутов. — Уже за первый полный день работы диаметра пассажиры совершили 350 тыс. поездок, а за неделю — более 2 млн. Это отличный показатель, который демонстрирует востребованность и удобство нового маршрута».

Напомним, третий диаметр запустили 17 августа. Он проходит через 24 района столицы и четыре города Подмосковья. К запуску обновлен подвижной состав: на диаметральном маршруте курсируют только поезда последнего поколения «Иволга 3.0» и современные ЭП2Д. Интервал движения в часы пик сократился до 5,5–5,6 минут, а дневного перерыва в движении больше нет. Поездки стали существенно дешевле за счет новых тарифов и бесплатных пересадок на метро и МЦК.

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МЦД Москва пассажиропоток Максим Ликсутов