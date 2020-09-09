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Лукашенко уволил генпрокурора Белоруссии

На место Александра Конюка пришел возглавлявший ранее Государственный комитет судебных экспертиз Андрей Швед. Ранее Лукашенко провел кадровые перестановки в КГБ, Совбезе и КГК, а также в мэрии Минска и правительстве
Андрей Швед
Андрей Швед (Фото: пресс-служба Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь)

Генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк решением президента страны Александра Лукашенко уволен с занимаемой должности, сообщает пресс-служба главы государства.

На эту должность назначен Андрей Швед, ранее возглавлявший Государственный комитет судебных экспертиз.

Конюк был генпрокурором на протяжении девяти лет. Лукашенко сообщил, что он хочет попробовать себя на дипломатической службе. «Я не возражаю против такого желания. Надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить свои предложения», — пояснил президент.

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Комментируя кадровое решение, Лукашенко отметил, что увольнения и новые назначения являются естественным процессом после выборов. «Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать», — сказал Лукашенко, добавив, что и после голосования происходит «определенная доводка».

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3 сентября Лукашенко снял с должности главу КГБ Валерия Вакульчика, секретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Равкова и главу Комитета государственного контроля (КГК) Ивана Тертеля.

Вакульчик стал секретарем Совбеза, Тертель возглавил КГБ. Исполняющим обязанности КГК назначен первый зампред ведомства Василий Герасимов.

В этот же день Лукашенко поменял местами вице-премьера Владимира Кухарева и председателя горисполкома Минска Анатолия Сивака.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, Генпрокуратура, увольнение
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