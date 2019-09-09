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Фонд ОМС предупредил о срыве нацпроекта по здравоохранению в Башкирии
В связи с этим фонд попросил главу региона взять ситуацию с реализацией нацпроекта под личный контроль
Радий Хабиров (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) попросил временно исполняющего обязанности главы Башкирии Радия Хабирова взять на личный контроль реализацию нацпроекта «Здравоохранение», после того как выявил сложившуюся в регионе негативную ситуацию по итогам первого полугодия. Об этом говорится в письме председателя фонда Натальи Стадченко, врио главы региона (копия есть у РБК).

Она указала на «крайне низкий» охват населения диспансерным наблюдением — 30,3% при целевом показателе на полугодие не менее 50%. Одно это, заключила Стадченко, уже приводит к срыву в Башкирии нацпроекта по здравоохранению.

До 15 июля власти региона должны были внести изменения в Программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов, однако не сделали этого до сих пор, что также приводит к срыву нацпроекта.

Использование субвенции, предоставляемой на оплату помощи пациентам с онкологическими заболеваниями из бюджета федерального фонда бюджету территориального фонда ОМС, по состоянию на 1 июля составило 63,7% от размера всех выделенных средств, что ниже среднего уровня по России (69,8%).

В частности, на противоопухолевую лекарственную терапию территориальным ФОМС республики было направлено 58,6% от размера использованных средств, что ниже среднего уровня по России (58,8%, а целевой по России показатель — 75%). Средняя стоимость противоопухолевой лекарственной терапии в Башкирии составила 56,2 тыс. руб., что на 15,7% ниже среднего уровня в целом по России (65 тыс. руб.).

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РБК направил запрос в Минздрав и ФОМС с просьбой уточнить, были ли в ходе проверки выявлены другие проблемные регионы. Также РБК направил запрос в правительство Башкирии.

Нацпроект «Здравоохранение», принятый по итогам майского указа президента, включает в себя восемь различных направлений. Их реализация началась уже в январе этого года. Среди них, в частности:

  • развитие медицинской помощи детям;
  • подготовка специалистов-медиков;
  • цифровизация здравоохранения;
  • совершенствование оказания первичной медицинской помощи, помощи при онкологических и сердечно-сосудистых заболеваниях;
  • развитие национальных медицинских центров и медицинского туризма.

Президент Владимир Путин в июне назвал три главные проблемы российского здравоохранения. По его мнению, это доступность первичного звена здравоохранения, дефицит специалистов и обеспеченность лекарствами.

Авторы: Полина Звездина, Анна Трунина
Теги: ФОМС, Башкирия, здравоохранение
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