Фонд ОМС предупредил о срыве нацпроекта по здравоохранению в Башкирии

В связи с этим фонд попросил главу региона взять ситуацию с реализацией нацпроекта под личный контроль

Радий Хабиров (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) попросил временно исполняющего обязанности главы Башкирии Радия Хабирова взять на личный контроль реализацию нацпроекта «Здравоохранение», после того как выявил сложившуюся в регионе негативную ситуацию по итогам первого полугодия. Об этом говорится в письме председателя фонда Натальи Стадченко, врио главы региона (копия есть у РБК).

Она указала на «крайне низкий» охват населения диспансерным наблюдением — 30,3% при целевом показателе на полугодие не менее 50%. Одно это, заключила Стадченко, уже приводит к срыву в Башкирии нацпроекта по здравоохранению.

До 15 июля власти региона должны были внести изменения в Программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов, однако не сделали этого до сих пор, что также приводит к срыву нацпроекта.

Использование субвенции, предоставляемой на оплату помощи пациентам с онкологическими заболеваниями из бюджета федерального фонда бюджету территориального фонда ОМС, по состоянию на 1 июля составило 63,7% от размера всех выделенных средств, что ниже среднего уровня по России (69,8%).

В частности, на противоопухолевую лекарственную терапию территориальным ФОМС республики было направлено 58,6% от размера использованных средств, что ниже среднего уровня по России (58,8%, а целевой по России показатель — 75%). Средняя стоимость противоопухолевой лекарственной терапии в Башкирии составила 56,2 тыс. руб., что на 15,7% ниже среднего уровня в целом по России (65 тыс. руб.).