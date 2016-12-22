Явка на выборах мэра столицы снизилась по сравнению с данными 2013 года

К 15:00 мск в этот раз явка в городе, по оценкам Мосгоризбиркома, составила 17,8%. На прошлых выборах столичного градоначальника, когда основным соперником Собянина был Навальный, к этому времени проголосовали уже 18,56% жителей

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По информации на 15:00 мск, на выборах столичного градоначальника проголосовали 17,8% жителей, сообщил на пресс-конференции глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, передает «Интерфакс».

«Явка в Москве где-то 17,8%», — сказал он, добавив, что на «дачных» участках проголосовали уже более 42% избирателей.

На предыдущих выборах мэра города, в 2013 году, к этому же времени явка в целом оценивалась в 18,56%.

Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. В 2018 году в рамках этого голосования избирательные участки впервые открылись за пределами города — в Московской, Владимирской, Тульской и Калужской областях. В столице всего работает более 3,6 тыс. избирательных участков.

К полудню Мосгоризбирком заявил о превысившей данные 2013 года явке на выборах мэра. По информации к 12:00 мск, проголосовали 8,17% имеющих право голоса москвичей. На прошлых выборах на участки к этому времени пришли 7,14% избирателей.

В этом году, как отметил Горбунов, лидером по самой высокой явке в Москве является Молжаниновский район (Северный административный округ). Там к 15:00 мск, по данным Мосгоризбиркома, проголосовали 28,28% жителей. Самая низкая явка, по словам Горбунова, к этому же времени наблюдается в Текстильщиках (11,19%). Всего в Москве, как напомнили в городском избиркоме, 7,2 млн избирателей.

В августе ВЦИОМ предсказывал, что в целом явка на выборах столичного градоначальника составит около 32%. Такой прогноз социологи делали, несмотря на то что о готовности прийти на участки тогда заявляли 62% опрошенных. Однако эксперты ВЦИОМа утверждали, что реальная явка будет в два раза ниже.

В избирательной кампании 2018 года участвуют пять политиков: действующий мэр города Сергей Собянин, выдвинутый партией «Союз горожан» Михаил Балакин, председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), экс-депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), а также глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»).