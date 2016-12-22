ВЦИОМ предсказал явку 32% и борьбу за второе место на выборах мэра Москвы

Явка на выборах мэра Москвы составит около 32%, Сергей Собянин наберет на них более 65% голосов, а главная борьба развернется за второе место, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, на которые ссылается газета «Коммерсантъ».
Опрос проводился методом телефонных интервью. Практические равные результаты претенденты на второе место кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев (11,1%) и коммунист Вадим Кумин (10,1%).
Несмотря на то, что 62% опрошенных заявили, что в «той или иной степени готовности прийти на участки», реальная явка будет почти в два раза ниже, сделали вывод эсперты ВЦИОМа.
Более половины опрошенных — 52% — заявили, что их интересуют выборы градоначальника, 42% респондентов ответили, что выборы их скорее не интересуют. При этом 23% заявили, что выборы ника не повлияют на их жизнь, а 41% участников отметили значительное влияние этих выборов.
Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. Все необходимые документы смогли собрать только пять человек из 33, объявивших о намерении в них участвовать.
В их число вошли самовыдвиженец, действующий мэр Сергей Собянин, выдвинутый от «Союза горожан» основатель компании «СУ-155» Михаил Балакин, председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР), экс-депутат Мосгордумы и Госдумы Вадим Кумин (КПРФ), а также глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов («Справедливая Россия»).
На этот же день оппозиционер Алексей Навальный анонсировал общероссийскую акцию протеста против повышения пенсионного возраста. Он заявил, что организаторы акции «решили наполнить смыслом так называемый Единый день голосования».