Токаев заявил о необходимости оборонной кооперации в Центральной Азии

В качестве приоритета стран Центральной Азии в области обороны Токаев назвал формирование «неделимого пространства безопасности». Президент Казахстана полагает, что создание архитектуры безопасности в регионе становится актуальным

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Григоров Гавриил / ТАСС)

Из-за сохранения сложной международной обстановки вокруг Центральной Азии возникла необходимость региональной кооперации в сфере обороны, написал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье, опубликованной в газете «Казахстанская правда».

«На фоне сохранения сложной военно-политической обстановки по периметру Центральной Азии возникает необходимость кооперации в сфере оборонной политики и безопасности», — написал он.

По его словам, создание архитектуры безопасности в регионе, в том числе посредством разработки «каталога рисков безопасности» для Центральной Азии и мер их предупреждения, приобретает особую актуальность.

Казахстан, Киргизия и Таджикистан входят в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Узбекистан входит только в последнюю.

Токаев пишет, что ключевыми приоритетами государств Центральной Азии являются формирование «неделимого пространства безопасности», поиск комплексных подходов к решению узловых вопросов в борьбе с угрозами, выработка мер реагирования и предупреждения. Также важно вести активное взаимодействие с ООН и другими международными, региональными организациями в оборонной сфере, полагает президент Казахстана.

В своей статье Токаев выделил и другие задачи региональной кооперации. Среди них — дальнейшее развитие экономического потенциала (в том числе уход от ресурсной зависимости), превращение Центральной Азии в транспортно-логистический и транзитный хаб, выработка общих подходов к обеспечению водной, энергетической и продовольственной безопасности, укрепление молодежных связей и создание совместных площадок для развития потенциала молодого поколения, а также формирование цивилизационной идентичности.

В сентябре Токаев говорил, что армия Казахстана должна быть высокопрофессиональной и мобильной. По его словам, страна должна самостоятельно выпускать бронетехнику, беспилотники и стрелковое оружие.