Адвокат заявил об освобождении экс-главы управления Минобороны Оглоблина

Генерал-майор Оглоблин, которого в 2022 году осудили за хищения, дал показания, легшие в основу дела генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Последнему вменяют получение взятки на 36 млн руб., он частично признал вину

Александр Оглоблин (Фото: mil.spbsut.ru)

Бывшего начальника 1-го управления Главного управления связи Минобороны Александра Оглоблина освободили из колонии за дачу показаний по делу генерала Вадима Шамарина, сообщил «РИА Новости» адвокат Игорь Дюкин. Он представляет интересы Шамарина.

По словам Дюкина, Оглоблин был освобожден еще в марте, Мосгорсуд заменил ему неотбытый срок в колонии на исправительные работы. ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что его показания легли в основу дела Шамарина о взятках.

РБК обратился за комментарием в Следственный комитет России и в пресс-службу Мосгорсуда.

Оглоблин в феврале 2022 года получил четыре с половиной года колонии за хищение 1,6 млрд руб. По делу Шамарина он проходил как свидетель. Как писал «Коммерсантъ», по версии следствия, Оглоблин и его брат, бизнесмен Алексей, были одними из посредников при передаче взятки Шамарину. На допросе генерал-майор допустил, что «от Шамарина могут поступать угрозы жизни и здоровью» ему и его брату.

Генерал-лейтенант Шамарин был арестован в мае, позже его отстранили от должности начальника Главного управления связи — заместителя начальника Генерального штаба вооруженных сил. По версии следствия, он получил более 36 млн руб. от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера Елены Гришиной «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство». Они тоже находятся под стражей.

Дюкин сообщил «Интерфаксу», что его подзащитный частично признал вину: он не отрицает, что получил деньги, но речь идет о 19 млн руб., полученных «не в качестве взятки».