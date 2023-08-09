Харьковские власти сообщили о повреждении элеватора

Глава Харьковской ОВА: при обстреле был поврежден элеватор в городе Волчанске

В Харьковской области при обстреле был поврежден элеватор и «объекты и техника сельскохозяйственного предприятия», сообщили местные власти. Минобороны России не раз заявляло, что наносит удары только по военных объектам

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В городе Волчанске Харьковской области поврежден элеватор в результате взрывов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале.

«В результате массированных обстрелов Волчанска поврежден элеватор», — написал он.

Главное управление государственной службы Украины по ЧС в Харьковской области сообщило, что на территории Волчанской общины в селе Караическое повреждены «объекты и техника сельскохозяйственного предприятия».

После взрыва на Крымском мосту 17 июля Минобороны России несколько раз сообщало об атаках на объекты в Одессе и Николаеве, называя их «ударами возмездия».

Глава областной военной администрации Олег Кипер 27 августа говорил, что в Одесской области после взрывов повреждено оборудование одного из грузовых терминалов порта.

Ранее он также говорил, что после ночной атаки была повреждена портовая инфраструктура на Дунае. «Из-за попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений поднялся пожар, его уже ликвидировали», — рассказал он.

После приостановки зерновой сделки власти Украины предлагали вывозить зерно, используя территориальные воды Болгарии и Румынии. Однако пропускная способность этого маршрута меньше, чем в случае с черноморским коридором, работавшим в рамках зерновой сделки.

Минобороны России неоднократно заявляло, что российские военные не атакуют гражданские объекты, а только места, где готовятся теракты против страны и находятся «иностранные наемники».