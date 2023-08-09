NYT описала сложности в отношениях США и ОАЭ из-за России и Китая

NYT: ОАЭ развивают отношения с Россией и Китаем и стали меньше зависеть от США

ОАЭ проводят независимую внешнюю политику; в Абу-Даби дали понять, что не дадут склонить себя на чью-либо сторону в конфликте Москвы и Киева, не разорвали отношения с Россией и не отказываются от военных связей с Китаем, пишет NYT

Объединенные Арабские Эмираты раньше других стран на Ближнем Востоке стали проводить более независимую внешнюю политику и перешли к «более напористым» отношениям с США; впоследствии эту стратегию переняла Саудовская Аравия, пишет The New York Times.

Издание называет ОАЭ «региональным центром силы»: в Дубае находится один из самых загруженных аэропортов в мире, самый высокий в мире небоскреб (высота башни «Бурдж-Халифа» — 828 м) и портовый оператор DP World, который управляет объектами «далеко за пределами Ближнего Востока», пишет газета. Помимо того, говорится в статье, Эмираты в последние годы «пользуются возможностями, которые предоставляют разного рода бедствия» — от пандемии COVID до военного конфликта России и Украины, чтобы укрепить свой статус «страны — перевалочного пункта, где одновременно находятся британские мультимиллионеры, российские олигархи и индийские магнаты».

После ввода российских войск на Украину ОАЭ дали понять, что не дадут склонить себя на чью-либо сторону, пишет NYT; в Абу-Даби заявили также, что будут поддерживать отношения с Москвой, чтобы оказывать посреднические усилия в конфликте (страна, например, участвовала в процессе обмена пленными между Москвой и Киевом). Издание напоминает, что Эмираты не поддержали резолюцию СБ ООН с осуждением действий России на Украине; за последний год президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян дважды приезжал в Россию и встречался с Владимиром Путиным.

По мнению автора статьи, это говорит о том, что власти ОАЭ, которые Соединенные Штаты рассматривают как важного партнера на Ближнем Востоке, «все чаще идут своим путем». Чиновникам в США не удалось убедить шейха Мухаммеда поддержать американский внешнеполитический курс в том, что касается «изоляции России» после начала военных действий; вместо этого, пишет NYT, Эмираты «процветают за счет притока российских денег, нефти и золота и ажиотажного спроса на недвижимость в Дубае».

То же касается отношений ОАЭ с Китаем, говорится в материале NYT. Вашингтон хотел бы, чтобы Абу-Даби ограничил военное сотрудничество с Пекином. Однако позднее в августе Китай и Объединенные Арабские Эмираты впервые проведут совместные учения военно-воздушных сил. Маневры пройдут в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая; Минобороны страны назвало их целью «углубление практических обменов и сотрудничества между армиями двух стран и укрепление взаимного понимания и доверия между ними».

NYT отмечает, что отношения с Вашингтоном по-прежнему важны для ОАЭ, и статус Эмиратов как центра бизнеса и туризма зависит от ситуации с безопасностью в регионе; и приоритетом для Абу-Даби является «обеспечение большей, а не меньшей заинтересованности США» в Ближнем Востоке. Однако, пишет газета, постепенно влияние Соединенных Штатов в государстве начинает снижаться.