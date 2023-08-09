branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 105,44 (-0,62) Инвестиции, 08 авг, 18:46 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 96,08 (-0,49) Инвестиции, 08 авг, 18:46
Антонов обвинил США в попытках уйти от ответственности за зерновую сделку Политика, 08:30
Агония гипермаркетов: минимаркеты растут быстрее всех форматов Pro, 08:29
NYT описала сложности в отношениях США и ОАЭ из-за России и Китая Политика, 08:09
Гражданская война в США и провал в экономике: что пророчит миру Рэй Далио Pro, 08:07
Стоимость поездки на такси достигла максимума за 10 лет Бизнес, 08:00
Темная триада: почему боссами чаще становятся откровенные психопаты Pro, 08:00
В Бурятии мужчины проехались на капоте машины на скорости почти 130 км/ч Общество, 07:42
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Власти предложили ужесточить наказание за нарушение конкуренции на торгах Экономика, 07:30
Ученые предупредили о пыльных бурях в Калмыкии и Астраханской области Общество, 07:19
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:02
Насколько перекуплен российский рынок и что это значит для инвестора Pro, 07:00
Власти Белоруссии отказались раскрыть данные о числе «раскаявшихся» Политика, 07:00
Во Владивостоке введут запрет на полеты перед экономическим форумом Политика, 06:42
В Китае в июле зафиксировали дефляцию впервые за год Экономика, 06:39
Политика ,  
0 

NYT описала сложности в отношениях США и ОАЭ из-за России и Китая

NYT: ОАЭ развивают отношения с Россией и Китаем и стали меньше зависеть от США
ОАЭ проводят независимую внешнюю политику; в Абу-Даби дали понять, что не дадут склонить себя на чью-либо сторону в конфликте Москвы и Киева, не разорвали отношения с Россией и не отказываются от военных связей с Китаем, пишет NYT

Объединенные Арабские Эмираты раньше других стран на Ближнем Востоке стали проводить более независимую внешнюю политику и перешли к «более напористым» отношениям с США; впоследствии эту стратегию переняла Саудовская Аравия, пишет The New York Times.

Издание называет ОАЭ «региональным центром силы»: в Дубае находится один из самых загруженных аэропортов в мире, самый высокий в мире небоскреб (высота башни «Бурдж-Халифа» — 828 м) и портовый оператор DP World, который управляет объектами «далеко за пределами Ближнего Востока», пишет газета. Помимо того, говорится в статье, Эмираты в последние годы «пользуются возможностями, которые предоставляют разного рода бедствия» — от пандемии COVID до военного конфликта России и Украины, чтобы укрепить свой статус «страны — перевалочного пункта, где одновременно находятся британские мультимиллионеры, российские олигархи и индийские магнаты».

После ввода российских войск на Украину ОАЭ дали понять, что не дадут склонить себя на чью-либо сторону, пишет NYT; в Абу-Даби заявили также, что будут поддерживать отношения с Москвой, чтобы оказывать посреднические усилия в конфликте (страна, например, участвовала в процессе обмена пленными между Москвой и Киевом). Издание напоминает, что Эмираты не поддержали резолюцию СБ ООН с осуждением действий России на Украине; за последний год президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян дважды приезжал в Россию и встречался с Владимиром Путиным.

По мнению автора статьи, это говорит о том, что власти ОАЭ, которые Соединенные Штаты рассматривают как важного партнера на Ближнем Востоке, «все чаще идут своим путем». Чиновникам в США не удалось убедить шейха Мухаммеда поддержать американский внешнеполитический курс в том, что касается «изоляции России» после начала военных действий; вместо этого, пишет NYT, Эмираты «процветают за счет притока российских денег, нефти и золота и ажиотажного спроса на недвижимость в Дубае».

То же касается отношений ОАЭ с Китаем, говорится в материале NYT. Вашингтон хотел бы, чтобы Абу-Даби ограничил военное сотрудничество с Пекином. Однако позднее в августе Китай и Объединенные Арабские Эмираты впервые проведут совместные учения военно-воздушных сил. Маневры пройдут в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая; Минобороны страны назвало их целью «углубление практических обменов и сотрудничества между армиями двух стран и укрепление взаимного понимания и доверия между ними».

NYT отмечает, что отношения с Вашингтоном по-прежнему важны для ОАЭ, и статус Эмиратов как центра бизнеса и туризма зависит от ситуации с безопасностью в регионе; и приоритетом для Абу-Даби является «обеспечение большей, а не меньшей заинтересованности США» в Ближнем Востоке. Однако, пишет газета, постепенно влияние Соединенных Штатов в государстве начинает снижаться.

Читайте на РБК Pro
Убыточная толерантность: почему Disney уволила директора по равноправию
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
В России появились новые правила начисления НДФЛ. Что изменилось
Почему рубль продолжает слабеть
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ОАЭ Дубай США Китай
Материалы по теме
WSJ узнала о конце дружбы саудовского принца и президента ОАЭ
Политика
Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в освобождении военнопленных
Политика
ОАЭ получили статус партнера по диалогу в ШОС
Политика