Правящая партия Польши пригрозила сместить главу ЕК фон дер Ляйен с поста
Польша создаст коалицию для смещения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, если ЕК не выделит стране средства на восстановление после пандемии коронавируса, заявил генеральный секретарь правящей национал-консервативной партии Польши «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский. Об этом сообщает журнал Wprost.
По словам Соболевского, Еврокомиссия пытается «заблокировать эти средства» и «прижать Польшу к стенке». «Нам ничего не остается, кроме как вытащить все оружие из нашего арсенала и ответить заградительным огнем», — сказал он.
В частности, Польша может прибегнуть к тактике «зуб за зуб», продолжил Соболевский. Так, Варшава может наложить вето на инициативы ЕС и «создать коалицию для смещения фон дер Ляйен и ее коллегии комиссаров», чтобы заставить ЕК выплатить средства, предусмотренные польским Национальным планом восстановления после пандемии коронавируса, допустил он.
«Мы не исключаем никаких возможностей и решений, а диапазон широк», — заключил генеральный секретарь партии.
В июне Еврокомиссия одобрила план восстановления экономики Польши на сумму более €35 млрд. Это произошло с задержкой в связи с тем, что у ЕС остаются претензии к Варшаве в части соблюдения норм верховенства права.
Критику Брюсселя вызывала работа дисциплинарной палаты Верховного суда, которую «Право и справедливость» создала в 2018 году. Эта палата состояла только из тех судей, который отбирал Национальный судебный совет, членов которого, в свою очередь, назначал местный парламент. Палата проводила разбирательства дисциплинарных взысканий против судей, прокуроров и других юристов. По итогам таких разбирательств палата могла отрешать от должности даже членов Верховного суда.
Еврокомиссия требовала упразднить орган, поскольку считала, что он может угрожать беспристрастности и независимости судей. Польша это требование исполнять отказалась. В результате суд Евросоюза обязал ее выплачивать в качестве штрафа €1 млн в сутки в пользу Еврокомиссии: к 23 мая из причитающихся Польше средств было удержано €160 млн.
В июне Варшава все же упразднила дисциплинарную палату Верховного суда. Взамен в Верховном суде будет создана палата профессиональной ответственности. В нее войдут 11 судей, которых будет выбирать президент на пятилетний срок.
После ликвидации дисциплинарной палаты Еврокомиссия не разблокировала средства для Польши. В ней считают усилия Варшавы недостаточными для обеспечения действия стандартов правового государства. В связи с этим решением глава правящей партии Ярослав Качиньский заявил в интервью журналу Sieci, что у Польши «нет причин выполнять обязательства перед Евросоюзом».