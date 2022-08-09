Правящая партия Польши пригрозила сместить главу ЕК фон дер Ляйен с поста

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 августа
EUR ЦБ: 61,55 (+0,39) Инвестиции, 16:20
Курс доллара на 10 августа
USD ЦБ: 60,38 (+0,07) Инвестиции, 16:20
«ВКонтакте» ждет масштабное обновление. Что изменится Life, 18:30
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 18:30
Политологи назвали обыск у Трампа во Флориде уникальным в истории США Политика, 18:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:24
Стивен Сигал посетил разрушенный изолятор в Еленовке Политика, 18:23
Владельца белорусского криптообменника объявили в международный розыск Крипто, 18:22
Правящая партия Польши пригрозила сместить главу ЕК фон дер Ляйен с поста Политика, 18:19
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Аксенов сообщил об одном погибшем после взрывов на аэродроме в Крыму Политика, 18:18
Германия не получила ни одного отчета от попавших под санкции россиян Политика, 18:11
Суд продлил арест Кара-Мурзы на два месяца Политика, 18:10
Без сборов, штрафов и овербуков: что может сервис для деловых поездок РБК и Smartway, 18:07
Непобежденный чемпион по боксу Тайсон Фьюри решил возобновить карьеру Спорт, 18:04
Криптовалюта против фондового рынка. В чем преимущества и недостатки Крипто, 17:58
Политика ,  
0 

Правящая партия Польши пригрозила сместить главу ЕК фон дер Ляйен с поста

Еврокомиссия пытается заблокировать средства на восстановление Польши после пандемии и прижать страну к стенке, заявили в правящей партии. В июне Варшава ликвидировала дисциплинарную палату, однако ЕС счел ее усилия недостаточными
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Польша создаст коалицию для смещения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, если ЕК не выделит стране средства на восстановление после пандемии коронавируса, заявил генеральный секретарь правящей национал-консервативной партии Польши «Право и справедливость» Кшиштоф Соболевский. Об этом сообщает журнал Wprost.

По словам Соболевского, Еврокомиссия пытается «заблокировать эти средства» и «прижать Польшу к стенке». «Нам ничего не остается, кроме как вытащить все оружие из нашего арсенала и ответить заградительным огнем», — сказал он.

В частности, Польша может прибегнуть к тактике «зуб за зуб», продолжил Соболевский. Так, Варшава может наложить вето на инициативы ЕС и «создать коалицию для смещения фон дер Ляйен и ее коллегии комиссаров», чтобы заставить ЕК выплатить средства, предусмотренные польским Национальным планом восстановления после пандемии коронавируса, допустил он.

«Мы не исключаем никаких возможностей и решений, а диапазон широк», — заключил генеральный секретарь партии.

Welt сообщила о «тяжелом ударе» для Польши из-за отказа ЕС в финансах
Политика
Фото:Monika Skolimowska / dpa / Global Look Press

В июне Еврокомиссия одобрила план восстановления экономики Польши на сумму более €35 млрд. Это произошло с задержкой в связи с тем, что у ЕС остаются претензии к Варшаве в части соблюдения норм верховенства права.

Критику Брюсселя вызывала работа дисциплинарной палаты Верховного суда, которую «Право и справедливость» создала в 2018 году. Эта палата состояла только из тех судей, который отбирал Национальный судебный совет, членов которого, в свою очередь, назначал местный парламент. Палата проводила разбирательства дисциплинарных взысканий против судей, прокуроров и других юристов. По итогам таких разбирательств палата могла отрешать от должности даже членов Верховного суда.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Как бренды доходят до абсурда в текстах о себе
Инструкции
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах
Статьи
Pro
Стать инноватором. 5 привычек лидеров, меняющих мир
Саммари
Pro
Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock Каждая пятая компания в России не заметила кризиса. Как им это удалось
Статьи
Pro
Будут ли защищены банковские транзакции после ухода французской Thales
Статьи
Pro
«Тонкое искусство пофигизма»: как перестать следовать навязанным целям
Саммари
Pro
Что предлагает налоговая система Швейцарии российским бизнесменам: обзор
Статьи
Pro
Фото: Airbnb Основатель Airbnb: «Если у вас 20 задач на день, не нужно делать их все»
Статьи

Еврокомиссия требовала упразднить орган, поскольку считала, что он может угрожать беспристрастности и независимости судей. Польша это требование исполнять отказалась. В результате суд Евросоюза обязал ее выплачивать в качестве штрафа €1 млн в сутки в пользу Еврокомиссии: к 23 мая из причитающихся Польше средств было удержано €160 млн.

В июне Варшава все же упразднила дисциплинарную палату Верховного суда. Взамен в Верховном суде будет создана палата профессиональной ответственности. В нее войдут 11 судей, которых будет выбирать президент на пятилетний срок.

После ликвидации дисциплинарной палаты Еврокомиссия не разблокировала средства для Польши. В ней считают усилия Варшавы недостаточными для обеспечения действия стандартов правового государства. В связи с этим решением глава правящей партии Ярослав Качиньский заявил в интервью журналу Sieci, что у Польши «нет причин выполнять обязательства перед Евросоюзом».

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Польша Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия
Материалы по теме
Welt сообщила о «тяжелом ударе» для Польши из-за отказа ЕС в финансах
Политика
Экс-президент Польши Лех Валенса предложил Евросоюзу самораспуститься
Политика
Вице-премьер Польши раскритиковал ЕС за сохранение санкций против Варшавы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter