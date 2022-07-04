Welt сообщила о «тяжелом ударе» для Польши из-за отказа ЕС в финансах

Брюссель и Варшава все еще спорят из-за изменений польской судебной системы, что стало причиной блокировки транша в размере €35 млрд. Польша внесла изменения в законодательство, однако ЕС не уверен, что они достаточны

Отказ Евросоюза засчитать Польше изменения ее судебной системы и разблокировать часть финансирования стала для Варшавы «тяжелым ударом», сообщила газета Welt.

Речь идет о споре ЕС и Польши из-за судебной системы страны. В июле 2021 года Суд Европейского союза потребовал прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда, утверждая, что она может угрожать беспристрастности и независимости судей. Осенью того же года суд обязал Польшу выплачивать ежедневный штраф в размере €1 млн до тех пор, пока судебная система не будет приведена в соответствие с нормами ЕС. В мае размер штрафа вырос до €160 млн.

В итоге Польша приняла закон, ликвидирующий дисциплинарную палату, однако Брюссель все равно счел усилия Варшавы недостаточными для обеспечения действия стандартов правового государства. ЕС заблокировал выделение Польше помощи в размере €35 млрд из специального COVID-фонда.

Как пишет Welt, вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова заявила, что принятый Польшей закон не соответствует требованиям ЕС. Ранее представитель Еврокомиссии дали понять, что Варшава не выполнила необходимые условия для разблокировки финансовой помощи.

«Это стало тяжелым ударом для национал-консерваторов в Варшаве, которого никто не ожидал в июне», — отметила газета.

После визита 2 июня в страну главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ожидалось, что Польша все же получит помощь ЕС. Издание отмечает, что в стране сложилась напряженная экономическая ситуация: уровень инфляции в стране является одним из самых высоких в Европе (в мае — 13,9%), кроме того, в страну прибыли 4 млн беженцев из Украины.

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«Поэтому Брюссель был убежден, что в отношении Польши больше нельзя удерживать финансовую помощь», — пишет Welt. Газета также напоминает, что Польша стала «важнейшим партнером Украины» и «задает тон» европейской украинской политики.

Однако эксперты предупредили европейских политиков о том, что принятый Польшей закон вносит лишь косметические изменения в законодательство и фактически обходят ряд спорных вопросов, поднятых Брюсселем.

30 июня Юрова написала в Twitter о том, что в Еврокомиссии сейчас оценивают новый польский закон. «Но этот новый закон не гарантирует, что судьи могут ставить под сомнение статус других судей, не рискуя подвергнуться дисциплинарному взысканию», — подчеркнула она.