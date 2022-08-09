Матросу из Алтайского края присвоили посмертно Героя России

В Алтайском крае матери погибшего во время специальной военной операции на Украине военного Олега Шипицина передали на хранение золотую звезду Героя России

Олег Шипицин (на портрете) (Фото: altairegion22.ru)

Военнослужащий из Алтайского края Олег Шипицин посмертно удостоен звания Героя России за подвиг в ходе военной операции на Украине. Сообщение об этом опубликовано на сайте регионального правительства.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 9 августа посетил Косихинский район края, чтобы передать на хранение золотую звезду Героя России матери Шипицина.

«Он героически погиб 18 марта 2022 года в ходе специальной военной операции. По решению президента России Владимира Путина Олег Шипицин представлен к званию Героя России», — говорится в сообщении. Другие обстоятельства гибели военного в публикации не приведены.

Шипицин был кадровым военным, принимал участие в военных действиях в Чечне, «выполнял задачи по восстановлению правопорядка» в Таджикистане, а в 2021 году был миротворцем в Нагорном Карабахе. За время службы его удостоили медали Суворова «За отвагу и мужество» и «За воинскую доблесть и мужество» II степени.

Газета «Наш Бийск» уточняет, что Шипицин был матросом. По данным издания, 18 марта он оказался в окружении, подпустил к себе неприятеля и подорвал гранату.

6 августа Глава Чувашии Олег Николаев передал звезду Героя России родным погибшего на Украине рядового Александра Старчкова. По словам губернатора, он погиб, спасая сослуживцев.

Читайте на РБК Pro Pro «Что за белая коробка?»: как быть с упаковкой при дефиците в полиграфии «Что за белая коробка?»: как быть с упаковкой при дефиците в полиграфии Статьи Pro Основатель Airbnb: «Если у вас 20 задач на день, не нужно делать их все» Основатель Airbnb: «Если у вас 20 задач на день, не нужно делать их все» Статьи Pro Платить придется больше: 5 секретов работы с китайскими партнерами Платить придется больше: 5 секретов работы с китайскими партнерами Статьи Pro Правда ли, что мед, стевия и фруктоза полезнее сахара Правда ли, что мед, стевия и фруктоза полезнее сахара Видео Pro x The Economist Почему Джефф Безос и Джек Дорси покупают африканские стартапы Почему Джефф Безос и Джек Дорси покупают африканские стартапы Статьи Pro «Ты — просто винтик»: каково работать в Microsoft — в 5 пунктах «Ты — просто винтик»: каково работать в Microsoft — в 5 пунктах Статьи Pro Почему нам нравятся триллеры и ужастики: рассказывает нейрофизиолог Почему нам нравятся триллеры и ужастики: рассказывает нейрофизиолог Статьи Pro Из АО в ООО: что будет с акционерами и их акциями Из АО в ООО: что будет с акционерами и их акциями Инструкции

В конце июля министр обороны Сергей Шойгу вручил звезды Героев России генеральному директору концерна ВКО «Алмаз — Антей» Яну Новикову за разработку и создание современных образцов вооружения и военной техники.

Такие же награды получили командир танкового полка полковник Иван Шиц, командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев, заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак и заместитель командира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов. Все они были удостоены звания «Герой России» за участие в спецоперации на Украине.