Матросу из Алтайского края присвоили посмертно Героя России
Военнослужащий из Алтайского края Олег Шипицин посмертно удостоен звания Героя России за подвиг в ходе военной операции на Украине. Сообщение об этом опубликовано на сайте регионального правительства.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 9 августа посетил Косихинский район края, чтобы передать на хранение золотую звезду Героя России матери Шипицина.
«Он героически погиб 18 марта 2022 года в ходе специальной военной операции. По решению президента России Владимира Путина Олег Шипицин представлен к званию Героя России», — говорится в сообщении. Другие обстоятельства гибели военного в публикации не приведены.
Шипицин был кадровым военным, принимал участие в военных действиях в Чечне, «выполнял задачи по восстановлению правопорядка» в Таджикистане, а в 2021 году был миротворцем в Нагорном Карабахе. За время службы его удостоили медали Суворова «За отвагу и мужество» и «За воинскую доблесть и мужество» II степени.
Газета «Наш Бийск» уточняет, что Шипицин был матросом. По данным издания, 18 марта он оказался в окружении, подпустил к себе неприятеля и подорвал гранату.
6 августа Глава Чувашии Олег Николаев передал звезду Героя России родным погибшего на Украине рядового Александра Старчкова. По словам губернатора, он погиб, спасая сослуживцев.
В конце июля министр обороны Сергей Шойгу вручил звезды Героев России генеральному директору концерна ВКО «Алмаз — Антей» Яну Новикову за разработку и создание современных образцов вооружения и военной техники.
Такие же награды получили командир танкового полка полковник Иван Шиц, командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев, заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак и заместитель командира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов. Все они были удостоены звания «Герой России» за участие в спецоперации на Украине.