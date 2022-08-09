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Матросу из Алтайского края присвоили посмертно Героя России

В Алтайском крае матери погибшего во время специальной военной операции на Украине военного Олега Шипицина передали на хранение золотую звезду Героя России
Олег Шипицин (на портрете)
Олег Шипицин (на портрете) (Фото: altairegion22.ru)

Военнослужащий из Алтайского края Олег Шипицин посмертно удостоен звания Героя России за подвиг в ходе военной операции на Украине. Сообщение об этом опубликовано на сайте регионального правительства.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 9 августа посетил Косихинский район края, чтобы передать на хранение золотую звезду Героя России матери Шипицина.

«Он героически погиб 18 марта 2022 года в ходе специальной военной операции. По решению президента России Владимира Путина Олег Шипицин представлен к званию Героя России», — говорится в сообщении. Другие обстоятельства гибели военного в публикации не приведены.

Шипицин был кадровым военным, принимал участие в военных действиях в Чечне, «выполнял задачи по восстановлению правопорядка» в Таджикистане, а в 2021 году был миротворцем в Нагорном Карабахе. За время службы его удостоили медали Суворова «За отвагу и мужество» и «За воинскую доблесть и мужество» II степени.

Газета «Наш Бийск» уточняет, что Шипицин был матросом. По данным издания, 18 марта он оказался в окружении, подпустил к себе неприятеля и подорвал гранату.

Погибшему на Украине рядовому присвоили звание Героя России
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Фото:пресс-служба администрации главы Чувашской Республики

6 августа Глава Чувашии Олег Николаев передал звезду Героя России родным погибшего на Украине рядового Александра Старчкова. По словам губернатора, он погиб, спасая сослуживцев.

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В конце июля министр обороны Сергей Шойгу вручил звезды Героев России генеральному директору концерна ВКО «Алмаз — Антей» Яну Новикову за разработку и создание современных образцов вооружения и военной техники.

Такие же награды получили командир танкового полка полковник Иван Шиц, командир огнеметного взвода старший лейтенант Андрей Соловьев, заместитель командира взвода старший сержант Мерген Донгак и заместитель командира истребительного авиационного полка подполковник Илья Сизов. Все они были удостоены звания «Герой России» за участие в спецоперации на Украине.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Алтайский край военнослужащий Военная операция на Украине Герой России
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