Чиновник Кремля стал основным кандидатом на пост кировского губернатора
Основным кандидатом на пост губернатора Кировской области стал референт кремлевского Управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Соколов, рассказали РБК два источника, знакомых с обсуждением вопроса. До прихода в администрацию президента Соколов работал вице-губернатором Костромской области.
10 мая губернатор области Игорь Васильев объявил об отставке и намерении продолжить работу на федеральном уровне. Включая его об уходе или планах уйти с должности во вторник объявили пять руководителей российских регионов.
Александр Соколов родился в 1970 году в Костроме. Окончил Костромской педагогический институт им. Н.А. Некрасова по специальности «история» и МГИМО. С 2005 года — председатель Национального Совета молодежных и детских объединений России. В 2014 году назначен на должность первого заместителя губернатора Костромской области по внутренней политике, в 2017 году — начальником департамента в администрации президента.
За последние сутки в России о своей досрочной отставке объявили уже пять губернаторов. Это губернатор Кировской области Игорь Васильев, глава Марий Эл Александр Евстифеев, а также главы Томской, Саратовской и Рязанской областей Сергей Жвачкин, Валерий Радаев и Николай Любимов.
После ухода Васильев заявил, что намерен продолжить работу на федеральном уровне. По его словам, президент Владимир Путин решение поддержал. «В связи с приближением окончания срока полномочий в должности губернатора, на которую вы меня избрали, мною принято важное решение оставить пост губернатора Кировской области и продолжить работу на федеральном уровне», — написал он.
В свою очередь Радаев рассказал, что планирует сосредоточиться «на другом направлении работы», не уточнив, на каком именно. Жвачкин напомнил, что ему не так давно исполнилось 65 лет и что закон ограничивает губернаторов двумя сроками работы. Любимов выразил надежду, что сможет «в это сложное время» быть полезным стране на новой должности, не уточнив, о каком посту идет речь.