Bloomberg узнал о «нехватке времени» у Моравецкого на встречу с Джонсоном

Джонсон, который скоро покинет пост британского премьера, рассчитывал лично попрощаться с польским коллегой. Однако до его отставки у Моравецкого на эту встречу времени не нашлось, рассказали собеседники Bloomberg

Борис Джонсон (Фото: Tim Ireland / XinHua / Global Look Press)

Запланированный визит премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Польшу был отменен после того, как в офисе премьер-министра Матеуша Моравецкого сообщили о нехватке у того времени для встречи. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Британские и польские официальные лица обсуждали несколько дат для потенциальной встречи Джонсона и Моравецкого и предварительно договорились на 8 августа в Варшаве, рассказали два собеседника агентства, осведомленных об этих переговорах.

Однако, «к разочарованию команды Джонсона», офис Моравецкого сообщил им, что предварительно запланированная на 8 августа встреча не состоится и к тому же маловероятно, что польский премьер сможет найти новое время до того, как его британский коллега покинет свой пост, рассказали источники Bloomberg.

В офисе Моравецкого не ответили на запрос агентства по поводу несостоявшейся встречи с Джонсоном.

Пресс-секретарь британского премьера сообщил Bloomberg, что тот планировал посетить Варшаву на прошлой неделе, однако не смог, так как присутствовал на похоронах североирландского политика Дэвида Тримбла. Бывший первый министр Северной Ирландии и экс-глава Ольстерсткой юнионистской партии умер 25 июля.

Джонсон объявил об отставке 7 июля, однако продолжает исполнять обязанности главы британского правительства до выборов нового премьера. Результаты голосования станут известны 5 сентября.

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Поездка в Варшаву должна была стать частью серии прощальных визитов и телефонных звонков мировым лидерам уходящего премьер-министра Великобритании.

По словам собеседников Bloomberg, Джонсон также планирует провести телефонные переговоры с президентом США Джо Байденом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.