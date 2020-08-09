Зеленский пообещал не допустить вмешательства Украины в выборы в США

Украина не вмешивалась и не позволит себе в будущем вмешиваться в избирательные процессы в США, испортив тем самым отношения с Вашингтоном. Об этом написал в своем Telegram-канале президент Владимир Зеленский.

«Еще раз хочу подчеркнуть и свою личную принципиальную позицию, и фундаментальную позицию нашего государства в целом. Никогда и ни при каких обстоятельствах неприемлемо осуществлять какое-либо вмешательство в суверенные выборы другой страны», — заявил он.

Зеленский назвал предотвращение вовлечения Украины во внутреннюю политику США вопросом национальной безопасности. Он посоветовал гражданам Украины воздерживаться от любой деятельности, связанной с президентскими выборами в Соединенных Штатах, и не пытаться решить таком способом свои личные проблемы. «Репутация Украины стоит гораздо больше, чем репутация любого из наших политиков», — отметил он.

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