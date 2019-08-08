Появилось снятое с дрона видео второго штурма дома Атамбаева

Телеканал AKI-TV опубликовал снятое с дрона видео штурма дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

На кадрах видно, как десятки силовиков, вооруженных щитами, заходят на территорию резиденции. Ворота резиденции экс-президента уже проломлены таранной машиной. На подходе к зданию спецназ выстраивается в колонну, а затем рассредотачивается и окружает дом, а также прилегающие здания.

Кроме того, канал опубликовал еще одно видео, на котором силовики только готовятся к заходу на территорию. Видно, как транспорт спецназа убирает с пути горящий гражданский автомобиль.

В результате второй попытки штурма 8 августа Атамбаев был задержан. Его доставили для допроса в МВД. Во время первой попытки, 7 августа, сторонники Атамбаева отбили нападение силовиков, использующих резиновые пули. Сам экс-президент признался, что в ходе первого штурма применял огнестрельное оружие. По словам Атамбаева, он стрелял в воздух.