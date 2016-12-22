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WSJ назвала Будапешт «базой российских шпионов»
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WSJ назвала Будапешт «базой российских шпионов»
Политика, 09 авг, 23:41
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WSJ назвала Будапешт «базой российских шпионов»
По информации источников издания, российские шпионы в Венгрии чувствуют себя свободно. Будапешт они используют как базу для продвижения своих целей в Европе
Будапешт (Фото: Zoltan Balogh / EPA-EFE)

Российское влияние в Венгрии увеличивается, российские шпионы свободно передвигаются по стране, используя Будапешт как базу для подготовки к задачам в Европе, пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на американских и венгерских чиновников.

В качестве примера издание приводит недавнюю ситуацию: «На одном из погранпостов обученные на Западе венгерские контрразведчики получили информацию о российском оперативнике, который собирается въехать в Венгрию, они попросили разрешения на его преследование. В разрешении отказано, говорилось в твердом приказе из Будапешта».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг такие предположения. «Сейчас модно винить во всем Россию и российскую разведку», — сказал Песков, добавив, что европейские страны «должны решать свои внутренние проблемы самостоятельно».

По утверждению издания, российские энергетические компании подписывают «не афишируемые сделки в Венгрии», которые, по мнению критиков, направлены на обогащение местных олигархов. В тексте в дальнейшем упоминается АЭС «Пакш-2», которая Россия построит в Венгрии за €12 млрд. Венгрия заработает на продаже российского электричества немецким заводам, говорил премьер Виктор Орбан. В то же время станция может оставить Венгрию в долгах и сделать ее зависимой от Москвы, отмечает WSJ.

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Кроме того, газета пишет о скрытом соглашении от 2011 года, по которому поставляемый в Венгрию российский газ «недорого» продавался местным энергокомпаниям, контролируемым «венгерскими и российскими олигархами». Затем компания, WSJ называет одну из них — MET Hungary, перепродает газ потребителям с «хорошей выгодой».

В конце июля глава венгерского правительства Виктор Орбан высказывался о взаимоотношениях России и ЕС. Венгерский премьер тогда, выступая перед студентами Свободного университета в Румынии, отмечал, что нынешняя политика Брюсселя в отношении России мешает большинству членов союза. По его  словам, тем странам, кто опасается Россию (в числе таких Орбан назвал Польшу и страны Балтии), он предложил предоставить дополнительные гарантии. безопасности, а остальным странам ЕС позволить нормально торговать с Россией.
 

Авторы: Павел Казарновский, Мария Бондаренко.
Теги: Будапешт , шпионы , Венгрия , Евросоюз
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