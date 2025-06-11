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МВД объявило в розыск журналиста Плющева и основательницу «Медузы»

МВД объявило в розыск журналиста Александра Плющева и основательницу «Медузы» Галину Тимченко. Оба признаны иноагентами
Александр Плющев
Александр Плющев (Фото: Александр Мамаев / URA.RU / ТАСС)

МВД объявило в розыск журналиста Александра Плющева (признан Минюстом иноагентом), следует из данных на сайте ведомства.

«Плющев Александр <...> 16.09.1972 <...> Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке базы розыска МВД.

Ведомство не уточнило, по какой именно статье разыскивается Плющев.

Кроме того, МВД объявило в розыск основательницу «Медузы» (признана иностранным агентом и нежелательной организацией) Галину Тимченко (внесена в реестр иноагентов).

Минюст России включил журналиста в реестр иноагентов в октябре 2022 года. До этого он вел программы на «Эхе Москвы», в 1990-х работал на НТВ, в 2000-х — в «Ленте.ру».

«Ну вот и я в розыске», — написал в телеграм-канале Плющев.

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Ранее в июне, писало «РИА Новости», Бабушкинский суд Москвы оштрафовал Плющева на 15 тыс. руб. за участие в деятельности Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, который внесен в список нежелательных организаций.

Журналист проживает в Вильнюсе, куда эмигрировал в 2022 году.

В мае против Тимченко возбудили уголовное дело по статье об организации деятельности нежелательной организации — ч. 3 ст. 284.1 УК. По этой статье ей грозит до шести лет лишения свободы.

По данным следствия, в сентябре 2024 года и в марте 2025 года Тимченко опубликовала «видеозаписи для формирования протестных настроений у граждан, а также для их вовлечения в деятельность нежелательной в России организации». Сейчас Тимченко проживает за границей.

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Дарья Лебедева
МВД иноагент Александр Плющев журналист
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