Суд в Москве оштрафовал корреспондента «Медузы» Яппарову
Журналистка «Медузы» (признана организацией, деятельность которой нежелательна на территории Российской Федерации, также издание включено в реестр иноагентов) Лилию Яппарову признали виновной в совершении административного правонарушения, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Вердикт вынес Замоскворецкий районный суд.
Журналистка привлечена к ответственности по ст. 20.33 КоАП — участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории России.
Яппаровой назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. руб.
В ноябре 2024 года корреспондента «Медузы» Елизавету Антонову оштрафовали на 14 тыс. руб. по аналогичной статье.
Минюст признал «Медузу» иностранным агентом в апреле 2021 года. Издание не смогло оспорить присвоение статуса. В январе 2023 года Генпрокуратура признала «Медузу» нежелательной организацией на территории России.
Читайте РБК в Telegram.
Назвали регионы, где бизнес банкротится чаще всего
Спецпредставитель президента Дмитриев прокомментировал переговоры с США.
Команда Трампа посоветовала ему не звонить Путину
Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров
Сколько россиян берут в долг у «черных кредиторов». Инфографика
Трамп показал, как выглядит золотая карта за вложения в экономику США
Китай объявил об ответных пошлинах на импорт из США
ВТБ раскрыл схему мошенников, убеждающих не сообщать код от СМС
Суд оправдал режиссера, которому вменяли растление из-за читки пьесы
Пошлины Трампа против всего мира не затронули Россию. Чем она торгует с США
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов