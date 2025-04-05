Суд в Москве оштрафовал корреспондента «Медузы» Яппарову

Лилия Яппарова (Фото: liliya.yapparova.1 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Журналистка «Медузы» (признана организацией, деятельность которой нежелательна на территории Российской Федерации, также издание включено в реестр иноагентов) Лилию Яппарову признали виновной в совершении административного правонарушения, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Вердикт вынес Замоскворецкий районный суд.

Журналистка привлечена к ответственности по ст. 20.33 КоАП — участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории России.

Яппаровой назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тыс. руб.

В ноябре 2024 года корреспондента «Медузы» Елизавету Антонову оштрафовали на 14 тыс. руб. по аналогичной статье.



Минюст признал «Медузу» иностранным агентом в апреле 2021 года. Издание не смогло оспорить присвоение статуса. В январе 2023 года Генпрокуратура признала «Медузу» нежелательной организацией на территории России.