Кремль заявил о массе фейков после аудио с угрозой Трампа бомбить Москву

Песков не подтвердил и не опроверг данные о разговоре Трампа с Путиным, в ходе которого республиканец угрожал «разбомбить Москву». Он отметил, что «фейков очень много» и политики не разговаривали, когда Трамп не был президентом

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Кремле не знают, является ли фейком аудиозапись, на которой Дональд Трамп рассказывает, как грозил Владимиру Путину «разбомбить Москву к чертям», сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК

Запись выступления Трампа на предвыборных встречах с донорами в Нью-Йорке и Флориде в 2024 году выложил CNN. На ней республиканец сообщил, что отговаривал Путина от начала боев на Украине, заявив, что в противном случае США нанесут удар по Москве. Со слов Трампа, Путин поверил ему «на 10%». Когда именно разговаривали политики, он не уточнил.

Как отметил Песков, просить его подтвердить, действительно ли республиканец это говорил, как минимум некорректно, поскольку действие происходило в США, а сам он работает в Москве.

«Фейков сейчас очень много, зачастую фейков гораздо больше, чем правдивой информации», — добавил он.

Песков отметил также, что в момент, когда была сделана запись, Трамп еще не был главой государства. В этот период Путин не проводил с республиканцем переговоров, указали в Кремле, и рекомендовали обратиться с вопросами в Белый дом.

С начала 2025 года Путин и Трамп говорили по телефону шесть раз, последняя беседа состоялась 3 июля. По ее итогам республиканец сказал, что недоволен, так как «не добился никакого прогресса» по Украине. Москва рассчитывает, что Вашингтон продолжит усилия по урегулированию, заявили в Кремле, комментируя ужесточение риторики Трампа по отношению к России.