МИД Китая: сотрудничество КНР и России не терпит вмешательства третьих сторон

МИД КНР оценил слова Трампа о справедливом отношении Пекина к Вашингтону

Мао Нин (Фото: Jessica Lee / EPA / TACC)

Сотрудничество Китая и России не терпит вмешательства третьих сторон, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ее цитирует ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что взаимодействие Москвы и Пекина не направлено против кого-либо. По ее словам, китайцы верны мирной политике в отношении других стран, и США не исключение.

«Китай всегда рассматривал и решал вопросы в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и беспроигрышного сотрудничества», — сказала Мао.

Ранее глава Белого дома Трамп заявил, что отношения между США и Китаем улучшились, и выразил надежду, что эта тенденция сохранится.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Пекин ограничить сотрудничество с Россией, если тот хочет «развивать отношения» с ЕС.

Ранее Китай заявил, что не может допустить поражения России на Украине, так как из-за него США сосредоточат свое внимание на КНР.

При этом Пекин напомнил, что не оказывает военную или финансовую поддержку России. В ЕС сотрудничество китайских компаний и России назвали угрозой и призвали прекратить «любую материальную поддержку» российского ВПК.