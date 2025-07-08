 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Фон дер Ляйен призвала Китай перестать поддерживать Россию

Сюжет
Военная операция на Украине
Китай не должен поддерживать Россию, если хочет развивать отношения с ЕС, сказала глава ЕК. Она сделала это за две недели до саммита ЕС и КНР, из-за напряженности между сторонами Китай пригрозил сократить встречу
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Владислав Кулемза / Reuters)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Пекин ограничить сотрудничество с Россией, если тот хочет развивать отношения с Евросоюзом. Слова политика передает AA.com.

Китай «де-факто способствует военной экономике России», сказала фон дер Ляйен. Она предупредила, что действия Китая в конфликте станут «определяющим фактором» для будущих отношений между ЕС и КНР.

Ранее, 4 июля, Китай заявил, что не может допустить поражения России на Украине, так как из-за него США сосредоточат свое внимание на КНР. Переключение США на Азию неизбежно, в связи с этим затягивание российско-украинского конфликта выгодно Пекину, отметили там.

При этом Китай заявил, что не оказывает военную или финансовую поддержку России. В ЕС сотрудничество китайских компаний и России назвали угрозой и призвали Китай прекратить «любую материальную поддержку российского военно-промышленного комплекса».

Глава ЕК высказала претензии к Пекину в преддверии саммита ЕС и КНР. Встреча должна пройти в Китае 24 и 25 июля, сообщало Politico.

Помимо требования перестать поддерживать Москву фон дер Ляйен обвинила Пекин в том, что тот ограничивает доступ на свой рынок для европейских фирм, передает Bloomberg.

«Если наше партнерство хочет двигаться вперед, нам нужна настоящая перебалансировка: меньше искажений рынка, меньше избыточных мощностей, экспортируемых из Китая, и справедливый, взаимный доступ для европейских предприятий в Китае», — сказала фон дер Ляйен, выступая перед Европарламентом.

Она подчеркнула, что китайские товары и услуги автоматически получают 20-процентное ценовое преимущество в публичных торгах.

Фон дер Ляйен также отметила, что Китай начал наводнять мировые рынки своими дешевыми товарами, тем самым уничтожая конкурентов. Кроме того, в апреле Китай ввел контроль над экспортом редкоземельных магнитов, а это сильно ударило по европейской промышленности, усугубив все более несбалансированные торговые отношения.

Вloomberg пишет, что напряжение между сторонами усилилось, источники агентства сообщили, что КНР из-за этого планирует отменить часть двухдневного саммита.

Читайте РБК в Telegram.

Мишустин сменил главу Росаккредитации

Глава Россотрудничества рассказал о причинах потери влияния России в СНГ

Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви

Примаков назвал незаконным задержание российских айтишников в Баку

Wildberries запустит доставку готовой еды из ресторанов

«Голос» объявил о прекращении деятельности

Нетаньяху решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Трамп пообещал поставить больше оружия Украине

Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Урсула фон дер Ляйен Китай Евросоюз
Урсула фон дер Ляйен фото
Урсула фон дер Ляйен
политик, председатель Еврокомиссии
8 октября 1958 года
Материалы по теме
Грушко назвал «молчание ягнят» самой жесткой санкцией ЕС против России
Политика
В МИД Украины появились департамент ЕС и управление НАТО
Политика
МИД ответил на заявление Парижа о планах ЕС ввести самые жесткие санкции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 92,41 (-0,6) Инвестиции, 00:32 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 78,72 (-0,12) Инвестиции, 00:32
В Минтрансе заявили, что июльский коллапс прошли лучше, чем майский Экономика, 16:19
Экс-глава штаба Надеждина сообщил, что его лишили российского гражданства Политика, 16:16
В Дагестане нашли очередную майнинг-ферму в частном доме. Как их выявляют Крипто, 16:16
На Кубани гречанку осудили за коллажи с символам Победы Общество, 16:14
Лукашенко потребовал очистить Белоруссию к осени от валяющихся бревен Политика, 16:06
СКА выменял у «Динамо» американского защитника с гражданством России Спорт, 16:04
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 16:00
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Примаков назвал аморальным определять релокантов в предатели Политика, 16:00
В суд поступило дело о теракте в «Крокус Сити Холле» Общество, 15:59
«Биннофарм Групп» разместила в третий раз за год облигации на ₽2 млрд Пресс-релиз, 15:58
Украденные на «Тур де Франс» велосипеды вернули команде Спорт, 15:54
В России начали собирать минивэн Sollers SP7 по полному циклу Авто, 15:53
Стала известна причина ДТП с 15 пострадавшими в маршрутке в Ступино Общество, 15:52
Число жертв наводнения в Техасе превысило 100 человек. Фоторепортаж Общество, 15:50 