Фон дер Ляйен призвала Китай перестать поддерживать Россию

Китай не должен поддерживать Россию, если хочет развивать отношения с ЕС, сказала глава ЕК. Она сделала это за две недели до саммита ЕС и КНР, из-за напряженности между сторонами Китай пригрозил сократить встречу

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Владислав Кулемза / Reuters)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Пекин ограничить сотрудничество с Россией, если тот хочет развивать отношения с Евросоюзом. Слова политика передает AA.com.

Китай «де-факто способствует военной экономике России», сказала фон дер Ляйен. Она предупредила, что действия Китая в конфликте станут «определяющим фактором» для будущих отношений между ЕС и КНР.

Ранее, 4 июля, Китай заявил, что не может допустить поражения России на Украине, так как из-за него США сосредоточат свое внимание на КНР. Переключение США на Азию неизбежно, в связи с этим затягивание российско-украинского конфликта выгодно Пекину, отметили там.

При этом Китай заявил, что не оказывает военную или финансовую поддержку России. В ЕС сотрудничество китайских компаний и России назвали угрозой и призвали Китай прекратить «любую материальную поддержку российского военно-промышленного комплекса».

Глава ЕК высказала претензии к Пекину в преддверии саммита ЕС и КНР. Встреча должна пройти в Китае 24 и 25 июля, сообщало Politico.

Помимо требования перестать поддерживать Москву фон дер Ляйен обвинила Пекин в том, что тот ограничивает доступ на свой рынок для европейских фирм, передает Bloomberg.

«Если наше партнерство хочет двигаться вперед, нам нужна настоящая перебалансировка: меньше искажений рынка, меньше избыточных мощностей, экспортируемых из Китая, и справедливый, взаимный доступ для европейских предприятий в Китае», — сказала фон дер Ляйен, выступая перед Европарламентом.

Она подчеркнула, что китайские товары и услуги автоматически получают 20-процентное ценовое преимущество в публичных торгах.

Фон дер Ляйен также отметила, что Китай начал наводнять мировые рынки своими дешевыми товарами, тем самым уничтожая конкурентов. Кроме того, в апреле Китай ввел контроль над экспортом редкоземельных магнитов, а это сильно ударило по европейской промышленности, усугубив все более несбалансированные торговые отношения.



Вloomberg пишет, что напряжение между сторонами усилилось, источники агентства сообщили, что КНР из-за этого планирует отменить часть двухдневного саммита.