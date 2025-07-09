Перестрелка и смерть подозреваемого в подготовке подрыва моста. Видео

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ФСБ показала видео с мужчиной, который, по версии следствия, планировал устроить подрыв моста в Саратовской области. Подозреваемый оказал вооруженное сопротивление. На оперативных кадрах, снятых с беспилотника через тепловизор, показан момент, когда его застрелили. На другом фрагменте можно увидеть тайник, где нашли канистру со взрывчаткой.