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Политика ,  
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Перестрелка и смерть подозреваемого в подготовке подрыва моста. Видео

ФСБ показала момент гибели готовившего подрыв моста в Саратовской области

Перестрелка и смерть подозреваемого в подготовке подрыва моста. Видео
Video

ФСБ показала видео с мужчиной, который, по версии следствия, планировал устроить подрыв моста в Саратовской области. Подозреваемый оказал вооруженное сопротивление. На оперативных кадрах, снятых с беспилотника через тепловизор, показан момент, когда его застрелили. На другом фрагменте можно увидеть тайник, где нашли канистру со взрывчаткой.

ФСБ застрелила готовившего подрыв моста в Саратовской области
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Теги
ФСБ подрыв ликвидация Саратовская область взрывчатка
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