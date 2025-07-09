Перестрелка и смерть подозреваемого в подготовке подрыва моста. Видео
ФСБ показала видео с мужчиной, который, по версии следствия, планировал устроить подрыв моста в Саратовской области. Подозреваемый оказал вооруженное сопротивление. На оперативных кадрах, снятых с беспилотника через тепловизор, показан момент, когда его застрелили. На другом фрагменте можно увидеть тайник, где нашли канистру со взрывчаткой.
Читайте РБК в Telegram.
Мишустин сменил главу Росаккредитации
Глава Россотрудничества рассказал о причинах потери влияния России в СНГ
Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви
Примаков назвал незаконным задержание российских айтишников в Баку
Wildberries запустит доставку готовой еды из ресторанов
«Голос» объявил о прекращении деятельности
Нетаньяху решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
Трамп пообещал поставить больше оружия Украине
Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов