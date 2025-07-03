 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Петербурге ФСБ задержала девушку в момент закладки бомбы под машину

Сюжет
Военная операция на Украине
Девушка самостоятельно связалась с украинскими спецслужбами. Взамен на участие в теракте ей должны были помочь оформить паспорт одной из стран Евросоюза

В Петербурге ФСБ задержала девушку в момент закладки бомбы под машину
Video

Сотрудники ФСБ задержали в Петербурге девушку, когда она закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия, силовики предотвратили теракт, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В момент закладки СВУ (самодельное взрывное устройство. — РБК) под автомобиль объекта террористических устремлений она была задержана сотрудниками ФСБ России», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, девушка 2002 года рождения в июне 2024 года самостоятельно связалась с представителями украинских спецслужб в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией на территории России и запрещена).

Она сама изъявила желание принять участие в диверсионно-террористической деятельности, чтобы ей взамен помогли получить гражданство одной из стран Евросоюза.

В апреле 2025 года девушка выехала из города, где наблюдала за сотрудником одного из оборонных предприятий. Взрывное устройство ей предоставили представители спецслужбы.

Девушку отправили под стражу. На нее завели уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 — покушение на террористический акт. Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.
  • ч. 3 ст. 222.1 — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

«Мне сказали просто проследить за этой машиной, тогда мне дадут деньги. Я пыталась какое-то устройство подложить под машину», — сказала девушка во время задержания.

ФСБ сообщила о предотвращении теракта против военного в Подмосковье
Общество

Ранее, 25 июня, силовики пресекли еще одну попытку подорвать машину российского военнослужащего в Московской области. Тогда сотрудники ФСБ пытались задержать двух граждан, но они «оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы». В ведомстве назвали их «пособниками украинских спецслужб».

Читайте РБК в Telegram.

Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме

США приостановили поставки Украине зенитных ракет

Paramount заплатит Трампу $16 млн после иска из-за интервью Харрис

Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к трём годам колонии

Маск после очередной перепалки похвалил Трампа

В США упал уровень национальной гордости до рекордного минимума

Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ

Далай-лама XIV рассказал о будущем преемнике на фоне опасений из-за Китая

В Армении силовики проводят обыски в главном офисе компании «Ташир»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова
ФСБ теракт Санкт-Петербург украинские спецслужбы
Материалы по теме
ФСБ сообщила о предотвращении теракта против военного в Подмосковье
Общество
ФСБ сообщила об аресте двух агентов молдавских спецслужб в Москве
Политика
ФСБ показала допрос задержанной за сотрудничество с ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июля
EUR ЦБ: 92,68 (-0,07) Инвестиции, 02 июл, 17:25 Курс доллара на 3 июля
USD ЦБ: 78,65 (+0,24) Инвестиции, 02 июл, 17:25
Курс юаня на Мосбирже поднялся выше ₽11 впервые с 24 июня Инвестиции, 11:03
Чему равна средняя ставка по вкладам в топ-10 банков. Данные ЦБ Инвестиции, 11:00
От идеи до продукта: как создают вычислительную технику в России Тренды, 10:54
В Ростовской области решили ограничивать мобильный интернет Политика, 10:53
«Ростех» объявил о запуске рублевого токена на блокчейне Tron Крипто, 10:51
В Челябинске мужчина выиграл ₽100 млн после сна жены про паука Общество, 10:51
Президент Киргизии после встречи с Путиным посетит Азербайджан Политика, 10:50
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
От идеи до экспорта: 6 шагов развития бизнеса в Москве Отрасли, 10:46
Эксперты оценили объем инвестиций в недвижимость России в 2025 году Недвижимость, 10:44
Чем российский рынок информбезопасности может привлечь инвесторов Отрасли, 10:36
Почему кинотеатры в России теряют зрителейПодписка на РБК, 10:32
Онлайн-рынок без пощады: какие бизнес-модели умрут в 2025 годуПодписка на РБК, 10:30
ФСБ показала, как задержанная в Петербурге подкладывала бомбу под машину Политика, 10:29
Как развивается рынок промышленной автоматизации Отрасли, 10:26