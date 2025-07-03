В Петербурге ФСБ задержала девушку в момент закладки бомбы под машину

Девушка самостоятельно связалась с украинскими спецслужбами. Взамен на участие в теракте ей должны были помочь оформить паспорт одной из стран Евросоюза

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Сотрудники ФСБ задержали в Петербурге девушку, когда она закладывала бомбу под машину сотрудника оборонного предприятия, силовики предотвратили теракт, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В момент закладки СВУ (самодельное взрывное устройство. — РБК) под автомобиль объекта террористических устремлений она была задержана сотрудниками ФСБ России», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, девушка 2002 года рождения в июне 2024 года самостоятельно связалась с представителями украинских спецслужб в Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией на территории России и запрещена).

Она сама изъявила желание принять участие в диверсионно-террористической деятельности, чтобы ей взамен помогли получить гражданство одной из стран Евросоюза.

В апреле 2025 года девушка выехала из города, где наблюдала за сотрудником одного из оборонных предприятий. Взрывное устройство ей предоставили представители спецслужбы.

Девушку отправили под стражу. На нее завели уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 — покушение на террористический акт. Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

ч. 3 ст. 222.1 — незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

«Мне сказали просто проследить за этой машиной, тогда мне дадут деньги. Я пыталась какое-то устройство подложить под машину», — сказала девушка во время задержания.

Ранее, 25 июня, силовики пресекли еще одну попытку подорвать машину российского военнослужащего в Московской области. Тогда сотрудники ФСБ пытались задержать двух граждан, но они «оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были нейтрализованы». В ведомстве назвали их «пособниками украинских спецслужб».