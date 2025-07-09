Первый заммэра Красноярска стал свидетелем по уголовному делу

Первый заммэра Красноярска Мацак находится у следователя. По какому делу он проходит свидетелем, не уточнятся. Утром МВД сообщило, что одного из руководителей автотранспортного предприятия заподозрили в превышении полномочий

Первого заместителя мэра Красноярска Александра Мацака доставили на допрос как свидетеля по уголовному делу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Чиновник подтвердил РЕН ТВ, что находится на беседе у следователя.

О каком деле речь, собеседник агентства не уточнил, сказав только, что оно связано с одним из подразделений городской администрации.

Телеграм-канал KrasMash пишет, что Мацак проходит свидетелем по делу, связанному с махинациями при ремонте дорог.

Утром 9 июля МВД Красноярска сообщило, что одного из руководителей специализированного автотранспортного предприятия заподозрили в превышении полномочий (ч. 1 ст. 285). По данным ведомства, с мая по июнь 2022 года он не раз снимал с маршрута спецтехнику организации для работ в загородном поселке в Березовском районе и на дачном участке своего знакомого. При этом за работу не платили, ущерб составил более 220 тыс. руб. Имени подозреваемого и названия компании в полиции не привели.

РЕН писал, что Мацака допрашивают по делу о коррупции в связи с арестом мэра Красноярска Владислава Логинова, но NGS24.RU это не подтверждает. Логинову вменяют получение более 180 млн руб. «в виде денег и оплаты строительства бани» от коммерсанта за победу его компании в конкурсе на ремонт дорог. Чиновника поместили под стражу в начале июня, обязанности главы города исполняет Алексей Шувалов.

Мацак стал первым заммэра Красноярска в мае, до этого он возглавлял департамент городского хозяйства и транспорта. С осени 2023-го до конца 2024-го чиновник руководил местным управлением дорог, инфраструктуры и благоустройства.