 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Первый заммэра Красноярска стал свидетелем по уголовному делу

Первый заммэра Красноярска Мацак стал свидетелем по уголовному делу
Первый заммэра Красноярска Мацак находится у следователя. По какому делу он проходит свидетелем, не уточнятся. Утром МВД сообщило, что одного из руководителей автотранспортного предприятия заподозрили в превышении полномочий

Первого заместителя мэра Красноярска Александра Мацака доставили на допрос как свидетеля по уголовному делу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник. Чиновник подтвердил РЕН ТВ, что находится на беседе у следователя.

О каком деле речь, собеседник агентства не уточнил, сказав только, что оно связано с одним из подразделений городской администрации.

Телеграм-канал KrasMash пишет, что Мацак проходит свидетелем по делу, связанному с махинациями при ремонте дорог.

Суд арестовал мэра Красноярска по делу о взятке в ₽180 млн
Политика

Утром 9 июля МВД Красноярска сообщило, что одного из руководителей специализированного автотранспортного предприятия заподозрили в превышении полномочий (ч. 1 ст. 285). По данным ведомства, с мая по июнь 2022 года он не раз снимал с маршрута спецтехнику организации для работ в загородном поселке в Березовском районе и на дачном участке своего знакомого. При этом за работу не платили, ущерб составил более 220 тыс. руб. Имени подозреваемого и названия компании в полиции не привели.

РЕН писал, что Мацака допрашивают по делу о коррупции в связи с арестом мэра Красноярска Владислава Логинова, но NGS24.RU это не подтверждает. Логинову вменяют получение более 180 млн руб. «в виде денег и оплаты строительства бани» от коммерсанта за победу его компании в конкурсе на ремонт дорог. Чиновника поместили под стражу в начале июня, обязанности главы города исполняет Алексей Шувалов.

Мацак стал первым заммэра Красноярска в мае, до этого он возглавлял департамент городского хозяйства и транспорта. С осени 2023-го до конца 2024-го чиновник руководил местным управлением дорог, инфраструктуры и благоустройства.

Читайте РБК в Telegram.

Мишустин сменил главу Росаккредитации

Глава Россотрудничества рассказал о причинах потери влияния России в СНГ

Пашинян заявил, что будет руководить «освобождением» Армянской церкви

Примаков назвал незаконным задержание российских айтишников в Баку

Wildberries запустит доставку готовой еды из ресторанов

«Голос» объявил о прекращении деятельности

Нетаньяху решил выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Трамп пообещал поставить больше оружия Украине

Правительство одобрило проект закона о рубках на Байкале

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Красноярск уголовное дело свидетель превышение полномочий
Материалы по теме
В Татарстане арестовали экс-помощника премьера региона по делу о взятке
Политика
Экс-замглавы Генштаба приговорили к 17 годам колонии за мошенничество
Политика
В Петербурге депутат стал третьим фигурантом дела о взятке на ₽14,7 млн
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 91,97 (-0,45) Инвестиции, 08 июл, 19:09 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 78,17 (-0,55) Инвестиции, 08 июл, 19:09
CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа «разбомбить Москву к чертям» Политика, 09:05
Предложение массового жилья в Москве сократилось за год почти на 30% Недвижимость, 09:01
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Что значит для экономики бум на рынке корпоративных облигацийПодписка на РБК, 09:00
Группа SRG разработала IT-инструмент диагностики надежности персонала РБК Компании, 09:00
«Анорексия управления»: почему бизнес США продолжает массовые сокращенияПодписка на РБК, 08:54
Хинштейн рассказал о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по пляжу Курска Политика, 08:48
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
В ЦОДах запретят заниматься майнингом Технологии и медиа, 08:30
Судебные споры о зарплатах и премиях. Когда работодатель проигрываетПодписка на РБК, 08:27
В Подмосковье мужчина и ребенок погибли в ДТП с BMW и микроавтобусом Общество, 08:15
Первый заммэра Красноярска стал свидетелем по уголовному делу Политика, 08:09
В мире эпидемия бюджетного дефицита. С чего она началась — The EconomistПодписка на РБК, 08:08
Как заправляться на 5 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil, 08:05
Эпидемия лишнего веса: как растет рынок препаратов для похуденияПодписка на РБК, 08:01