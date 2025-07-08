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Военная операция на Украине ,  
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Медведев призвал «никак» не относиться к словам Трампа о поставках оружия

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Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал не обращать внимание на слова американского президента Дональда Трампа о поставках оружия Украине. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак», — считает Медведев.

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Речь идет о заявлении, которое Трамп сделал во время встречи в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Тогда президент США отметил, что разочаровался в президенте России Владимире Путине и что Штаты будут поставлять Украине больше оружия.

Пентагон позднее подтвердил подготовку к отправке дополнительного оружия на Украину.

Россия выступает против поставок военной помощи Украине.

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Полина Харчевникова
Дональд Трамп Дмитрий Медведев поставки оружия Украина реакция
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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