Медведев призвал «никак» не относиться к словам Трампа о поставках оружия

Дмитрий Медведев (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал не обращать внимание на слова американского президента Дональда Трампа о поставках оружия Украине. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак», — считает Медведев.

Речь идет о заявлении, которое Трамп сделал во время встречи в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Тогда президент США отметил, что разочаровался в президенте России Владимире Путине и что Штаты будут поставлять Украине больше оружия.

Пентагон позднее подтвердил подготовку к отправке дополнительного оружия на Украину.

Россия выступает против поставок военной помощи Украине.