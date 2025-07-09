Bloomberg узнал о желании ЕС создать фонд в €100 млрд для поддержки Киева

В ЕС изучают возможность создания фонда в €100 млрд для поддержки Украины. Его могут внести в семилетний бюджет организации, в таком случае выплаты продолжатся с 2028 по 2034 год

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

В Европейском союзе рассматривают возможность создания специального фонда размером €100 млрд ($117 млрд) для поддержки Украины с 2028 года, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источника агентства, в Европе задумались о таком варианте, поскольку российско-украинский конфликт «не имеет никаких признаков окончания». Фонд может стать частью следующего семилетнего бюджета ЕС, то есть выплаты начнутся в 2028 году и продолжатся до 2034 года.

Предложение ЕС по этому долгосрочному бюджету ожидается в конце июля. Финансирование для Киева начнут выделять, если государства-члены примут это решение в рамках переговоров по бюджету.

Этот шаг, пишет агентство, еще сильнее «переложит бремя поддержки Украины на Европу, а не на США». Bloomberg напомнил, что ЕС предоставил Украине поддержку в размере почти €160 млрд ($187 млрд) с начала российской спецоперации.

В 2025 году США начали сокращать свою активность в вопросе поддержки Украины. Представители Госдепа прямо заявили, что Вашингтон больше не собирается играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной, а также ограничил военную и разведывательную помощь Киеву.

Евросоюз, реагируя на изменение позиции США, начал наращивать собственную военную и финансовую поддержку Украины. В 2025 году страны ЕС пообещали Украине военную помощь на сумму €23 млрд, а также выделили кредиты на 30 млрд евро, обеспеченные замороженными российскими активами.

Несмотря на рост поддержки, ЕС сталкивается с проблемами, в том числе нехватка собственных военных запасов, а также политические разногласия между странами-членами по поводу объема и формата помощи.

Россия осуждает как военную, так и финансовую помощь Украине со стороны ЕС и США. Кремль считает, что это затягивает конфликт и препятствует мирному урегулированию. Передачу Киеву доходов от замороженных российских активов Россия считает незаконными.