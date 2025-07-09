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Военная операция на Украине ,  
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В Шереметьево на фоне атаки дрона на Москву запретили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
В Шереметьево временно запретили полеты, сообщили в Росавиации. Собянин сообщил в то же время о двух сбитых дронах, которые летели на Москву
Фото: Zuma \ ТАСС
Фото: Zuma \ ТАСС

В столичном аэропорту Шереметьево временно ограничили прием и выпуск самолетов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Онн подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — написал он в телеграм-канале.

Ограничения сняли примерно через полчаса после начала их действия.

В то же время мэр Сергей Собянин сообщил, что ПВО Минобороны сбили летевший на Москву беспилотник. Через несколько минут он добавил, что российские военные уничтожили еще один дрон, летевший на столицу.

В Шереметьево на фоне ограничений отменили и задержали две сотни рейсов
Общество
Фото:Олег Елков / ТАСС

Ограничения в Шереметьево и других российских аэропортах вводят на фоне угроз атак беспилотников. Так, 7 июля отменили всего более 190 рейсов. В частности, в Шереметьево отменили на вылет и прилет в общей сложности более 65 рейсов, в а из Домодедово не смог вылететь только один самолет.

Тогда отмены рейсов затронули и другие российские города, среди них Петербург, Сочи, Казань.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
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