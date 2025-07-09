В Шереметьево на фоне атаки дрона на Москву запретили полеты
В столичном аэропорту Шереметьево временно ограничили прием и выпуск самолетов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Онн подчеркнул, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — написал он в телеграм-канале.
Ограничения сняли примерно через полчаса после начала их действия.
В то же время мэр Сергей Собянин сообщил, что ПВО Минобороны сбили летевший на Москву беспилотник. Через несколько минут он добавил, что российские военные уничтожили еще один дрон, летевший на столицу.
Ограничения в Шереметьево и других российских аэропортах вводят на фоне угроз атак беспилотников. Так, 7 июля отменили всего более 190 рейсов. В частности, в Шереметьево отменили на вылет и прилет в общей сложности более 65 рейсов, в а из Домодедово не смог вылететь только один самолет.
Тогда отмены рейсов затронули и другие российские города, среди них Петербург, Сочи, Казань.
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