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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове раздались взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

Четыре взрыва прогремело в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.

По данным главы харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, на 9-м этаже одного из зданий в Шевченском районе города начался пожар. Предварительно, никто не пострадал.

В Киеве и Одессе прогремели взрывы
Политика

Ранее взрывы прозвучали в Киеве и Одессе. Начальник киевской военной администрации Тимур Ткаченко тогда рассказал о падении обломков в Деснянском районе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Полина Харчевникова
Харьков взрывы Украина
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