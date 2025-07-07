В Харькове раздались взрывы
Четыре взрыва прогремело в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.
По данным главы харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, на 9-м этаже одного из зданий в Шевченском районе города начался пожар. Предварительно, никто не пострадал.
Ранее взрывы прозвучали в Киеве и Одессе. Начальник киевской военной администрации Тимур Ткаченко тогда рассказал о падении обломков в Деснянском районе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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