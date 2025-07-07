В Харькове раздались взрывы

Четыре взрыва прогремело в Харькове, сообщил мэр города Игорь Терехов.

По данным главы харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, на 9-м этаже одного из зданий в Шевченском районе города начался пожар. Предварительно, никто не пострадал.

Ранее взрывы прозвучали в Киеве и Одессе. Начальник киевской военной администрации Тимур Ткаченко тогда рассказал о падении обломков в Деснянском районе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.