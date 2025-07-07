В Киеве и Одессе прогремели взрывы

В Киеве сработала ПВО, сообщил начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Позднее он рассказал о падении обломков в Деснянском районе. «Суспільне» сообщил, что в украинской столице прогремел взрыв. В городе была объявлена воздушная тревога, но потом отменена.

ТСН и «Суспільне» также сообщают о взрывах в Одессе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.