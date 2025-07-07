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Военная операция на Украине ,  
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В Киеве и Одессе прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Киеве сработала ПВО, сообщил начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Позднее он рассказал о падении обломков в Деснянском районе. «Суспільне» сообщил, что в украинской столице прогремел взрыв. В городе была объявлена воздушная тревога, но потом отменена.

ТСН и «Суспільне» также сообщают о взрывах в Одессе.

В Киеве и еще нескольких городах Украины раздались взрывы
Политика
Фото:Thibault Camus / AP / ТАСС

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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