В Киеве и Одессе прогремели взрывы
В Киеве сработала ПВО, сообщил начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Позднее он рассказал о падении обломков в Деснянском районе. «Суспільне» сообщил, что в украинской столице прогремел взрыв. В городе была объявлена воздушная тревога, но потом отменена.
ТСН и «Суспільне» также сообщают о взрывах в Одессе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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