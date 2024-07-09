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Выборы президента Франции ,  
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Le Figaro узнала о давлении на Макрона из-за поездки на саммит НАТО

Le Figaro: Макрон может отменить поездку на саммит НАТО из-за давления левых
Сюжет
Выборы президента Франции
Саммит НАТО продлится до 11 июля. Левые силы собираются договориться по поводу кандидатуры премьер-министра, но без Макрона это не удастся. Окружение президента, напротив, настаивает, что Макрон не может не ехать на встречу
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Dylan Martinez / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон может отменить свою поездку на саммит НАТО, который откроется в Вашингтоне 9 июля, из-за давления со стороны членов правительства, сообщает Le Figaro со ссылкой на французских чиновников.

Как пишет газета, несколько руководителей внутри правительства и союзных с главой государства партий выразили беспокойство из-за отсутствия Макрона в Елисейском дворце в течение двух дней на фоне переговоров о следующем премьер-министре.

«Левые собираются договориться по поводу кандидатуры премьер-министра, так что нам нужно организоваться. Но если президент уедет на два дня в США, у нас ничего не выйдет», — сказал неназванный министр, настаивающий на необходимости быстрых переговоров для достижения коалиции в парламенте.

Он отметил, что есть вещи, которые необходимо обсудить до 17 июля — за день до первого заседания Национального собрания в новом составе. «Если тянуть время, это помешает всесторонним переговорам, в которых будут рассматриваться ключевые позиции в Нацсобрании», — добавил собеседник газеты.

Издание уточняет, что Макрон действительно задается вопросом о целесообразности отмены поездки в США. «Он не в том состоянии, чтобы не поехать», — подчеркнули в окружении французского президента.

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Фото:Sarah Meyssonnier / Reuters

75-й саммит НАТО продлится до 11 июля, на повестке дня три темы: сдерживание и оборона, помощь Украине, а также укрепление военного сотрудничества в Европе и Индо-Тихоокеанском регионе. На встрече, как ожидается, союзники примут новый план, который будет координировать поставку Киеву оборудования и обучение военных.

В начале июля во Франции прошли парламентские выборы. По итогам второго тура на первое место вышла созданная после роспуска парламента коалиция левых «Новый народный фронт» (180 мандатов), коалиция Макрона заняла второе место (163 мандата в парламенте), а правые оказались на третьем (143 места в парламенте).

Всего в Национальном собрании 577 мест. Оставшиеся 66 мандатов получили республиканцы и их союзники.

После этого премьер-министр Франции Габриэль Атталь подал в отставку, однако Макрон не принял его прошение. Президент попросил Атталя остаться на посту «на время», чтобы «обеспечить стабильность страны».

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Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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