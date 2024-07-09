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Политика ,  
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Маск выступил только за очное голосование с помощью бумажных бюллетеней

Маск: голосование нужно проводить очно и только на бумажных носителях
Голосование с помощью электронных машин и пересылка документов по почте создают риски, поэтому очное голосование с бюллетенями необходимо сделать обязательным на законодательном уровне, считает Маск
Фото: Joe Raedle / Newsmakers / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Newsmakers / Getty Images

Голосование нужно проводить только на бумажных носителях, иные варианты несут риски, заявил бизнесмен Илон Маск в соцсети Х.

«Электронные машины для голосования и все, что присылается по почте, — это слишком рискованно. Мы должны обязать [проводить голосование] только с бумажными бюллетенями и лично», — написал он.

К посту он прикрепил несколько публикаций СМИ, где говорится о возможности изменить результаты выборов в случае использования электронных машин, а также применении в них устаревших версий Windows (например, 2003 года во время выборов 2016-го).

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Илон Маск

Электронные машины для голосования получили распространение в США в начале 2000-х. Еще в то время сообщалось о проблемах в их работе. Reuters приводит несколько примеров: более 4,4 тыс. электронных бюллетеней в Северной Каролине были утеряны без возможности восстановления во время президентских выборов 2004 года; во Флориде более 18 тыс. аппаратов не зарегистрировали голос за кандидата на выборах в конгресс в 2006-м.

После выборов 2020 года канадская компания Dominion Voting Systems, которая занимается программным обеспечением и аппаратами для голосования и подсчета голосов на выборах, судилась с телеканалом Fox News. Компания подала к нему иск о защите деловой репутации на $1,6 млрд.

В иске компания утверждала, что Fox News во время предвыборной кампании осенью 2020 года сознательно и без всяких оснований обвинял Dominion Voting в фальсификации голосования с целью обеспечения победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

До этого в суд на Fox News и адвокатов экс-президента США Дональда Трампа по той же причине подавала компания — разработчик технологий и машин для голосования Smartmatic USA. Технологии Smartmatic USA были задействованы на выборах 2020 года в округе Лос-Анджелес, компания обвиняла ответчиков в клевете, требуя компенсации в размере $2,7 млрд.

В итоге Fox News согласился выплатить $787 млн Dominion Voting Systems и дело было урегулировано. Рассмотрение иска Smartmatic USA к телеканалу по состоянию на январь продолжалось: Fox News направил компании встречные требования.

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Илон Маск выборы президента бюллетени США электронное голосование
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Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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