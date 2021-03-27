Производитель машин для голосования подал иск на $1,6 млрд к Fox News

В иске утверждается, что телеканал обвинял Dominion Voting в фальсификации с целью обеспечения победы на выборах Джо Байдена. Fox News назвал иск необоснованным

Фото: Ben Gray / AP

Канадская компания Dominion Voting Systems, которая занимается программным обеспечением и аппаратами для голосования и подсчета голосов на выборах, подала иск о защите деловой репутации на $1,6 млрд к американскому телеканалу Fox News. Об этом сообщает Associated Press.

Соответствующее исковое заявление, как сообщает агентство, было направлено в пятницу, 25 марта, компанией в судебные органы американского штата Делавэр. В нем утверждается, что Fox News во время предвыборной кампании в США осенью прошлого года сознательно и без всяких оснований обвинял Dominion Voting в фальсификации с целью обеспечения победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Телеканал, как отмечается в иске, выступал с обвинениями, которые представляли собой «разрушительную ложь», с целью повышения своего рейтинга и защиты интересов «своего кандидата», республиканца Дональда Трампа.

В иске Dominion Voting указала, что неоднократно пыталась восстановить истину и добиться от телеканала публичного признания своей неправоты в отношении компании, однако все эти попытки были проигнорированы руководством Fox News.