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Производитель машин для голосования подал иск на $1,6 млрд к Fox News

В иске утверждается, что телеканал обвинял Dominion Voting в фальсификации с целью обеспечения победы на выборах Джо Байдена. Fox News назвал иск необоснованным
Фото: Ben Gray / AP
Фото: Ben Gray / AP

Канадская компания Dominion Voting Systems, которая занимается программным обеспечением и аппаратами для голосования и подсчета голосов на выборах, подала иск о защите деловой репутации на $1,6 млрд к американскому телеканалу Fox News. Об этом сообщает Associated Press.

Соответствующее исковое заявление, как сообщает агентство, было направлено в пятницу, 25 марта, компанией в судебные органы американского штата Делавэр. В нем утверждается, что Fox News во время предвыборной кампании в США осенью прошлого года сознательно и без всяких оснований обвинял Dominion Voting в фальсификации с целью обеспечения победы на президентских выборах кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Телеканал, как отмечается в иске, выступал с обвинениями, которые представляли собой «разрушительную ложь», с целью повышения своего рейтинга и защиты интересов «своего кандидата», республиканца Дональда Трампа.

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Фото:J. Scott Applewhite / AP

В иске Dominion Voting указала, что неоднократно пыталась восстановить истину и добиться от телеканала публичного признания своей неправоты в отношении компании, однако все эти попытки были проигнорированы руководством Fox News.

«Кампания дезинформации, развернутая против нашей компании, нанесла нам серьезный ущерб. Эта ложь также угрожает личной безопасности наших сотрудников и клиентов», — заявил генеральный директор Dominion Джон Поулос.

«Fox News Media гордится тем, что освещает выборы 2020 года, что соответствует высшим традициям американской журналистики, и будет активно защищаться от этого необоснованного судебного иска», — говорится в заявлении телеканала.

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Как отмечает Associated Press, обращение в суд со стороны Dominion, является первым иском о защите репутации, поданным против средства массовой информации компанией по организации выборов. В январе, как напомнило агентство, Dominion Voting подала в суд на личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани и адвоката Сидни Пауэлл, которая консультировала предвыборную кампанию республиканца. Dominion обвинила их в проведении «вирусной кампании по дезинформации» во время президентских выборов, и требовала взыскать с них $1,3 млрд. В феврале компания Smartmatic, технологии которой были задействованы на выборах 2020 года в округе Лос-Анджелес, подала иск против Трампа и Fox News, обвиняя их в клевете и требуя $2,7 млрд.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
президентские выборы США иск Fox News Дональд Трамп Джо Байден
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