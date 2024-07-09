«Жоговурд» узнала, что Пашиняна попросили убрать армянские спутники

Спутник Armsat-1 был запущен весной 2022 года, сделанные им снимки так и не были опубликованы. Hayasat-1, первый спутник армянского производства, вывели на орбиту в декабре. «Жоговурд» пишет, что они мешают аппаратам других стран

Никол Пашинян (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Правительства нескольких стран обратились к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с просьбой вернуть на Землю армянские спутники Hayasat-1 и Armsat-1, сообщает газета «Жоговурд» со ссылкой на источники. О каких именно государствах идет речь, не уточняется.

Издание пишет, что, по мнению экспертов, спутники были запущены непрофессионально, а расчеты проводились неверно, и сейчас они мешают работе аппаратов других стран.

«Жоговурд» пишет, что уход с поста замминистра высокотехнологичной промышленности Армении Авета Погосяна, курировавшего космическую сферу, связан с неудачным запуском спутников. Сам чиновник это опроверг. «Hayasat — частный проект, имеющий отношение к государству, лишь поскольку была получена соответствующая лицензия на работу в космической сфере, Armsat же продолжает функционировать штатно и без проблем», — цитирует его «Sputnik Армения».

Погосян занимал пост замминистра с лета 2022 года, от должности его освободили в начале июля.

РБК направил запрос в Министерство высокотехнологичной промышленности Армении и в правительство Армении.

Armsat-1, который ранее назывался Urdaneta, стал первым армянским стратегическим спутником, его изготовила испанская компания Satlantis. В мае 2022 года он был запущен с мыса Канаверал в США, два года спустя фотографии с него не были опубликованы. Министерство высокотехнологичной промышленности в июне заявило NEWS.am, что «спутник выполняет функцию космической съемки» и с ним поддерживается стабильная связь.

Hayasat-1 — первый спутник армянского производства, его создали лаборатория космических исследований Bazoomq и Центр научных инноваций и образования. В декабре 2023-го его запустили с космодрома военной базы Ванденберг в Калифорнии. Ракета Falcon 9 Block 5 вывела спутник на орбиту вместе с десятками аппаратов других стран.