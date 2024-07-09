Наследник династии Дассо потерял мандат после более полувека в парламенте

Во втором туре выборов потомок одной из самых богатых династий Европы проиграл кандидату от партии Марин Ле Пен и потерял место в Национальном собрании, в котором его семья более полувека представляла департамент Уаза

Наследник владельцев авиастроительной компании Dassault, 31-летний Виктор Абер-Дассо, потерял место в Национальном собрании Франции, в котором его семья более полувека представляла департамент Уаза (регион О-де-Франс), пишет газета Le Parisien.

Во втором туре парламентских выборов потомок одной из самых богатых династий Европы, избиравшийся от «Республиканцев», проиграл кандидату от ультраправого «Национального объединения» Марин Ле Пен и Жордана Барделлы Клэр Марэ-Бей, набрав 48,31% голосов против 51,69% у Марэ-Бей.

С 1958 года семья Дассо имела мандат в парламенте от департамента Уаза. Первым его получил прадед Абера-Дассо, Марсель Дассо, основатель компании Dassault. Он принадлежал ему почти три десятилетия — до его смерти в 1986 году в возрасте 94 лет, сообщает Bloomberg.

Абер-Дассо сменил в парламенте своего дядю Оливье Дассо, который погиб при крушении вертолета в 2021 году. Тот представлял департамент с 1988 года, за исключением 1997-2002 годов, когда страной правили правый президент Жак Ширак и левый премьер-министр Лионель Жоспен.

После смерти Оливье Дассо его племянник был избран в первом туре, получив более 80% голосов, в 2022 году Абер-Дассо переизбрался по итогам второго тура. Тогда же Виктор Абер, один из детей Мари-Элен Абер-Дассо, взял вторую часть фамилии.

По данным Bloomberg Billionaires Index, состояние семьи Дассо составляет около $26 млрд. Ее самый большой актив — 40% акций Dassault Systemes, разработчика ПО для 3D. Рыночная стоимость компании оценивается в €48 млрд ($52 млрд). Стоимость Dassault Aviation также выросла после заключения ряда экспортных контрактов на истребители Rafale. Семье также принадлежат газета Le Figaro, недвижимость, виноградники и аукционный дом.

Коалиция левых «Новый народный фронт» победила во втором туре выборов во Франции и получила 182 места в парламенте. Второе место заняла коалиция «Вместе» президента Эммануэля Макрона (168 мест), на третьем — «Национальное объединение» Ле Пен (143 места).