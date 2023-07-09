Полиция применила водометы для разгона протестов в Тель-Авиве

Массовые акции протеста против судебной реформы по всему Израилю проходят уже в 27 раз. В Тель-Авиве, по данным организаторов, на улицы вышли 180 тыс. человек, десятки демонстрантов перекрыли центральное шоссе

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В Тель-Авиве протестующие из-за судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, перекрыли центральное шоссе Аялон, передает The Times of Israel.

Несколько десятков человек вышли на шоссе по окончании акции протеста в центре города. Для прекращения беспорядков полиция применила водометы, сейчас движение на шоссе открыто в обе стороны.

Еще одна группа демонстрантов пыталась блокировать движение по улице Парашат а-Драхим в Тель-Авиве, передает Newsru.co.il.Полиция также оттеснила митинговавших.

Это уже 27-я акция протеста против правительства Нетаньяху и юридической реформы, организаторы обещали, что она станет «беспрецедентной» по количеству участников. По их данным, на митинг в Тель-Авиве вышли около 180 тыс. человек. По оценкам израильской компании Crowd Solutions, на центральной улице Каплан собрались 143 тыс. человек.

Еще десятки тысяч вышли на улицы в других городах Израиля.

Последние массовые акции проходили в стране весной, в них участвовали до 500 тыс. человек. Судебная реформа, против принятия которой выступают демонстранты, дает правительству полный контроль над назначением судей и ограничивает полномочия Верховного суда. Противники обвиняют инициаторов проекта в желании сконцентрировать власть в руках правящей партии. С осуждением реформы выступает и израильский президент Ицхак Герцог, назвав планы правительства «кошмаром».