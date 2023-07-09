Полиция применила водометы для разгона протестов в Тель-Авиве
В Тель-Авиве протестующие из-за судебной реформы правительства Биньямина Нетаньяху, перекрыли центральное шоссе Аялон, передает The Times of Israel.
Несколько десятков человек вышли на шоссе по окончании акции протеста в центре города. Для прекращения беспорядков полиция применила водометы, сейчас движение на шоссе открыто в обе стороны.
Еще одна группа демонстрантов пыталась блокировать движение по улице Парашат а-Драхим в Тель-Авиве, передает Newsru.co.il.Полиция также оттеснила митинговавших.
Это уже 27-я акция протеста против правительства Нетаньяху и юридической реформы, организаторы обещали, что она станет «беспрецедентной» по количеству участников. По их данным, на митинг в Тель-Авиве вышли около 180 тыс. человек. По оценкам израильской компании Crowd Solutions, на центральной улице Каплан собрались 143 тыс. человек.
Еще десятки тысяч вышли на улицы в других городах Израиля.
Последние массовые акции проходили в стране весной, в них участвовали до 500 тыс. человек. Судебная реформа, против принятия которой выступают демонстранты, дает правительству полный контроль над назначением судей и ограничивает полномочия Верховного суда. Противники обвиняют инициаторов проекта в желании сконцентрировать власть в руках правящей партии. С осуждением реформы выступает и израильский президент Ицхак Герцог, назвав планы правительства «кошмаром».
Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено
Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?
Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION
Добро пожаловать в другой мир