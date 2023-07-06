Протестующие в Тель-Авиве заблокировали шоссе и разожгли костры

Около 1 тыс. протестующих в Тель-Авиве заблокировали шоссе и разожгли костры

Поводом для протестов стало заявление начальника полиции Тель-Авива об уходе со своего поста. Протестующие заблокировали шоссе Аялон и улицу Каплан и зажгли там костры, полиция в ответ применила водометы

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В Тель-Авиве около 1 тыс. протестующих заблокировали центральное шоссе Аялон и улицу Каплан и зажгли там костры, полиция для разгона беспорядков использует водометы, сообщает израильская газета The Jerusalem Post. Кроме Тель-Авива, акции протеста также проходят в Иерусалиме, Беэр-Шеве, Хайфе и на въезде в Модиин.

Поводом для сегодняшних протестов стало заявление начальника полиции Тель-Авива Ами Эшеда о вынужденном уходе с его поста. Как пишет Times of Israel, увольнение Эшеда, вероятно, связано с его отказом более жестко пресекать протесты против израильского правительства.

По данным Times of Israel, полиция задержала трех человек, один из них — водитель автомобиля, который наехал на протестующего, тот не пострадал. По данным Haaretz, задержаны шесть человек, еще один протестующий пострадал от водомета, его доставили в больницу.

Демонстрации проходят и в Иерусалиме, там протестующие собираются на Парижской площади возле официальной резиденции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Последние массовые протесты в Израиле проходили весной, в них приняли участие около 500 тыс. человек. На митинг в Хайфе вышли, по оценкам полиции, 50 тыс. человек, в Раанане — 9 тыс. в Кирьят-Оно — 3,5 тыс. В Тель-Авиве в митинге участвовали 250 тыс. человек. Митинги меньшего размера прошли как минимум в 95 разных городах по всему Израилю.

Причиной протестов являются попытка израильского правительства провести судебную реформу. Она дает кабинету министров право решающего голоса при выборе судей и ограничивает возможности Верховного суда по отмене директив и законов.

Оппозиция считает, что реформа угрожает демократическим ценностям страны. По мнению правительства, она, напротив, поможет восстановить баланс между ветвями власти. В конце марта Haaretz узнал, что Нетаньяху хочет заморозить принятие судебной реформы.