Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,68) Инвестиции, 05 июл, 16:06 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 90,34 (+0,79) Инвестиции, 05 июл, 16:06
Президент Португалии упал в обморок во время визита в университет. Видео Политика, 00:58
Голикова назвала регионы, которые не смогли снизить уровень бедности Общество, 00:32
Батальоны теробороны в Белгородской области получат оружие Политика, 00:14
Без машины куда угодно: квартиры рядом с метро РБК и ПИК, 00:10
Протестующие в Тель-Авиве заблокировали шоссе и разожгли костры Политика, 00:08
Из Третьяковки ушел первый замгендиректора, передававший «Троицу» в Лавру Общество, 00:00
Сборная Испании не пустила Украину в финал молодежного Евро Спорт, 05 июл, 23:49
РБК Диалоги с Игорем Шуваловым
Как формируется новый баланс интересов государства и бизнеса
Оставить заявку
«Россия 1» показала кадры обысков у Евгения Пригожина Политика, 05 июл, 23:38
Как делают белый шоколад и почему он дорогой РБК и КФ «Победа», 05 июл, 23:29
Посол Грузии в Киеве покинет Украину по требованию Зеленского 6 июля Политика, 05 июл, 23:22
Грете Тунберг предъявили обвинение в неповиновении полиции Общество, 05 июл, 22:53
Истории развития популярных пабликов РБК и ВКонтакте, 05 июл, 22:46
Насколько серьезно погромы во Франции ослабили позиции Макрона Политика, 05 июл, 22:26
Гладков призвал не допустить появления серых зон в приграничных районах Политика, 05 июл, 22:23

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Политика ,  
0 

Протестующие в Тель-Авиве заблокировали шоссе и разожгли костры

Около 1 тыс. протестующих в Тель-Авиве заблокировали шоссе и разожгли костры
Поводом для протестов стало заявление начальника полиции Тель-Авива об уходе со своего поста. Протестующие заблокировали шоссе Аялон и улицу Каплан и зажгли там костры, полиция в ответ применила водометы

Протестующие в Тель-Авиве заблокировали шоссе и разожгли костры
Video

В Тель-Авиве около 1 тыс. протестующих заблокировали центральное шоссе Аялон и улицу Каплан и зажгли там костры, полиция для разгона беспорядков использует водометы, сообщает израильская газета The Jerusalem Post. Кроме Тель-Авива, акции протеста также проходят в Иерусалиме, Беэр-Шеве, Хайфе и на въезде в Модиин.

Поводом для сегодняшних протестов стало заявление начальника полиции Тель-Авива Ами Эшеда о вынужденном уходе с его поста. Как пишет Times of Israel, увольнение Эшеда, вероятно, связано с его отказом более жестко пресекать протесты против израильского правительства.

По данным Times of Israel, полиция задержала трех человек, один из них — водитель автомобиля, который наехал на протестующего, тот не пострадал. По данным Haaretz, задержаны шесть человек, еще один протестующий пострадал от водомета, его доставили в больницу.

Демонстрации проходят и в Иерусалиме, там протестующие собираются на Парижской площади возле официальной резиденции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Последние массовые протесты в Израиле проходили весной, в них приняли участие около 500 тыс. человек. На митинг в Хайфе вышли, по оценкам полиции, 50 тыс. человек, в Раанане — 9 тыс. в Кирьят-Оно — 3,5 тыс. В Тель-Авиве в митинге участвовали 250 тыс. человек. Митинги меньшего размера прошли как минимум в 95 разных городах по всему Израилю.

Читайте на РБК Pro
Как соцсеть для зумеров с миллионами ботов достигла стоимости $1 млрд
Какие проблемы могут создать китайские поставщики
Боты — хорошие, плохие и серые. Чем они промышляют в интернете
Что, если не Дубай. К каким люксовым локациям ОАЭ следует присмотреться

Причиной протестов являются попытка израильского правительства провести судебную реформу. Она дает кабинету министров право решающего голоса при выборе судей и ограничивает возможности Верховного суда по отмене директив и законов.

Оппозиция считает, что реформа угрожает демократическим ценностям страны. По мнению правительства, она, напротив, поможет восстановить баланс между ветвями власти. В конце марта Haaretz узнал, что Нетаньяху хочет заморозить принятие судебной реформы.

Авторы
Теги
Татьяна Стекольникова Татьяна Стекольникова
Израиль Тель-Авив протесты

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Материалы по теме
В Тель-Авиве прошла масштабная акция против судебной реформы
Политика
В Израиле после протестов отложили рассмотрение судебной реформы до мая
Политика
Haaretz сообщил о решении Нетаньяху заморозить судебную реформу в Израиле
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter