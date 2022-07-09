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В Киеве обвинили члена конгресса США в подрыве механизма военной помощи

Конгрессвумен Виктория Спартц ранее призвала Байдена установить надзор над выделяемой Киеву помощью, а также выразила опасения в отношении главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По ее словам, он может иметь связи с Россией
Виктория Спартц
Виктория Спартц (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал члена конгресса США Викторию Спартц, которая призвала Вашингтон разработать механизм контроля за оказываемой Киеву военной помощью, а также выразила сомнения в благонадежности главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом Николенко написал в Facebook (входит в корпорацию Meta, которая была признана экстремистской и запрещена в России).

Он поблагодарил США за поддержку во время ведения боевых действий на территории страны, заявив, что политическую, военную и финансовую помощь Вашингтона «трудно переоценить».

«На этом фоне широкой поддержки особенно контрастируют недавние действия и заявления конгрессмена США Виктории Спартц. Это неприкрытая попытка вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о связи руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США», — заявил он.

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Николенко посоветовал Спартц перестать пытаться «заработать дополнительный политический капитал на необоснованных спекуляциях». «Конгрессвумен также должна прекратить подрывать существующие механизмы оказания военной помощи США Украине. Украинская сторона максимально открыто взаимодействует с американскими партнерами, предоставляя им исчерпывающую информацию об использовании технологий», — добавил представитель украинского МИД. Он также предположил, что Спартц стремится к «бюрократизации и затягиванию процесса».

8 июля в интервью Fox News Виктория Спартц заявила, что Вашингтону необходимо принять срочные меры. которые помогут взять под контроль, упорядочить и установить надзор над огромной помощью, выделяемой Украине.

Она указала на то, что Вашингтон тратит на это очень много ресурсов и заявила, что США не должны допустить «еще одного Афганистана». Спартц также напомнила об ответственности перед налогоплательщиками. «Мы должны быть уверены, что эти деньги расходуются эффективно, и что мы можем предоставить отчет нашим налогоплательщикам», — заявила она.

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Фото:Алексей Витвицкий / РИА Новости

Также 8 июля Спартц направила президенту Джо Байдену письмо, в котором сообщила об идущем внутри конгресса расследовании в отношении главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Она попросила президента предоставить конгрессу результаты полной проверки (due diligence) Ермака. В релизе, посвященном письму Спартц, на сайте палаты представителей, говорится о наличии «различных разведывательных данных» в отношении Ермака и его предполагаемых связях с Россией. В самом письме формулировки о связях с Россией нет.

Кроме того, автор письма указывает, что Ермак назначил своим заместителем Олега Татарова, который «откладывал назначение независимого антикоррупционного прокурора в течение года». Кроме того, до его назначения в отношении Татарова Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вело расследование, указала Спартц. Позже его дело «ошибочно передачи обычному прокурору и закрыли», добавила она.

«Господин Ермак вызывает много опасений у различных людей в США и на международном уровне. Считается, что его высоко ценит ваш советник по национальной безопасности Джейк Салливан», — объяснила свое беспокойство Спартц.

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