В Киеве обвинили члена конгресса США в подрыве механизма военной помощи

Конгрессвумен Виктория Спартц ранее призвала Байдена установить надзор над выделяемой Киеву помощью, а также выразила опасения в отношении главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По ее словам, он может иметь связи с Россией

Виктория Спартц (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал члена конгресса США Викторию Спартц, которая призвала Вашингтон разработать механизм контроля за оказываемой Киеву военной помощью, а также выразила сомнения в благонадежности главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом Николенко написал в Facebook (входит в корпорацию Meta, которая была признана экстремистской и запрещена в России).

Он поблагодарил США за поддержку во время ведения боевых действий на территории страны, заявив, что политическую, военную и финансовую помощь Вашингтона «трудно переоценить».

«На этом фоне широкой поддержки особенно контрастируют недавние действия и заявления конгрессмена США Виктории Спартц. Это неприкрытая попытка вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о связи руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США», — заявил он.

Николенко посоветовал Спартц перестать пытаться «заработать дополнительный политический капитал на необоснованных спекуляциях». «Конгрессвумен также должна прекратить подрывать существующие механизмы оказания военной помощи США Украине. Украинская сторона максимально открыто взаимодействует с американскими партнерами, предоставляя им исчерпывающую информацию об использовании технологий», — добавил представитель украинского МИД. Он также предположил, что Спартц стремится к «бюрократизации и затягиванию процесса».

8 июля в интервью Fox News Виктория Спартц заявила, что Вашингтону необходимо принять срочные меры. которые помогут взять под контроль, упорядочить и установить надзор над огромной помощью, выделяемой Украине.

Она указала на то, что Вашингтон тратит на это очень много ресурсов и заявила, что США не должны допустить «еще одного Афганистана». Спартц также напомнила об ответственности перед налогоплательщиками. «Мы должны быть уверены, что эти деньги расходуются эффективно, и что мы можем предоставить отчет нашим налогоплательщикам», — заявила она.

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Также 8 июля Спартц направила президенту Джо Байдену письмо, в котором сообщила об идущем внутри конгресса расследовании в отношении главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Она попросила президента предоставить конгрессу результаты полной проверки (due diligence) Ермака. В релизе, посвященном письму Спартц, на сайте палаты представителей, говорится о наличии «различных разведывательных данных» в отношении Ермака и его предполагаемых связях с Россией. В самом письме формулировки о связях с Россией нет.

Кроме того, автор письма указывает, что Ермак назначил своим заместителем Олега Татарова, который «откладывал назначение независимого антикоррупционного прокурора в течение года». Кроме того, до его назначения в отношении Татарова Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вело расследование, указала Спартц. Позже его дело «ошибочно передачи обычному прокурору и закрыли», добавила она.

«Господин Ермак вызывает много опасений у различных людей в США и на международном уровне. Считается, что его высоко ценит ваш советник по национальной безопасности Джейк Салливан», — объяснила свое беспокойство Спартц.