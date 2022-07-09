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В Пентагоне назвали приоритет для армии США после операции на Украине

Defense News: США по итогам спецоперации России модернизируют артиллерию
Начальник штаба армии США Макконвилл отметил, что «уроки», полученные в ходе наблюдения за проведением спецоперации России на Украине, показали, что американская армия выбрала «правильные приоритеты» для своей модернизации
Фото: Michael Ciaglo / Getty Images
Фото: Michael Ciaglo / Getty Images

Главным приоритетом в модернизации для армии США по итогам спецоперации России на Украине будут дальнобойные ракеты и артиллерия. Об этом сообщает издание Defense News со ссылкой на начальника штаба армии США генерала Джеймса Макконвилла.

Он подчеркнул, что «уроки», полученные в ходе наблюдения за проведением спецоперации России на Украине, показали, что американская армия выбрала «правильные приоритеты» для своей модернизации. Так, боевые действия показали важность точного огня на большие расстояния, указал Макконвилл.

Согласно изданию, в 2023 финансовом году США поставит на вооружение ракету Precision Strike Missile (PrSM), артиллерийскую систему Extended Range Cannon Artillery (ERCA) и ракету Mid-Range Capability (MRC) для поражения вражеских целей на безопасном расстоянии.

Макконвилл также отметил, что американская армия сосредоточена на противодействии беспилотным авиационным системам на поле боя, поскольку действия беспилотников показывают, насколько уязвимыми могут быть даже тяжелобронированные танки для ударов сверху.

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Фото:EPA / ТАСС

По его словам, США планируют также создать боевые машины следующего поколения. На необходимость этого указывает потребность Украины в боевых бронированных машинах.

Американская промышленность принимает к сведению информацию, поступающую с Украины, поскольку начинает детальную проектную работу над транспортными средствами, пишет Defense News.

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Ранее, 21 июня, президент России Владимир Путин заявил, что текущая ситуация позволит усовершенствовать вооруженные силы страны.

«Требования сегодняшнего дня подсказывают нам, где и что мы должны делать дополнительно, на что обратить внимание, что мы должны иметь на вооружении в большем количестве, а что другого качества», — отметил он.

Российский президент назвал оснащение войск новыми вооружениями одной из приоритетных задач в военной сфере. Так, на вооружение начало поступать «не имеющие аналогов в мире» комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500, а к концу года на боевое дежурство встанет первый ракетный комплекс «Сармат».

По его словам, в армии также будут шире применять робототехнику, новейшие средства управления разведки, беспилотники, развивать лазерное или электромагнитное оружие.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на территории Украины. Ее целями Путин называл защиту жителей Донбасса от геноцида, а также денацификацию и демилитаризацию Украины.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
США Россия артиллерия модернизация
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