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Союзники Джонсона воздадут по заслугам экс-главе Минфина за предательство

Близкие союзники премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, объявившего об отставке, намерены помешать Риши Сунаку занять его место, обвинив его в вероломстве, пишет Financial Times

Близкие союзники Бориса Джонсона, объявившего об уходе с постов лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании, намерены помешать бывшему министру финансов Риши Сунаку занять его место, пишет газета Financial Times. Они обвиняют Сунака в предательстве.

По словам собеседников издания, на Даунинг-стрит решение главы Минфина подать в отставку вызвало недовольство. Один из высокопоставленных чиновников назвал экс-министра «вероломной сволочью».

Одни винят его в том, что он не предупредил Джонсона о своем решении, хотя другие утверждают, что Сунак не смог дозвониться до него.

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«Риши получит по заслугам за то, что возглавил процесс свержения премьер-министра», — заявил один из чиновников.

Сунак накануне объявил о намерении баллотироваться на пост главы Консервативной партии и кабинета министров страны. Ожидается также, что за посты поборются министр иностранных дел Лиз Трасс, новый глава Минфина Надхим Захави и министр обороны Бен Уоллес.

Глава Минфина подал в отставку 5 июля, его место занял Захави. Такде объявили об уходе глава Минздрава Саджид Джавид, которого сменил Стивен Баркли, и еще несколько министров.

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На фоне отставок 7 июля Джонсон заявил, что уходит с постов лидера консерваторов и премьера, но продолжит исполнять обязанности, пока те не выберут себе нового главу.

Вокруг премьера разразилась череда скандалов. Один из них связан с вечеринками на Даунинг-стрит, когда в стране был введен общенациональный локдаун, другой — с назначением члена правительства Криса Пинчера, которого обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам.

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Елена Чернышова
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