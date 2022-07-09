Премьер Эстонии объявила об отставке, чтобы вновь возглавить кабмин

В стране будет сформировано новое правительство. Кая Каллас объявит парламенту об отставке, после чего президент назначит ее кандидатом в премьеры. Если ее кандидатуру утвердят, она представит новый кабмин

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, объявившая о своем решении подать в отставку, может вновь возглавить правительство, сообщает газета Postimees (сайт издания заблокирован Роскомнадзором).

В Эстонии будет сформировано новое правительство, которое может возглавить Каллас. Партия реформ (Каллас), «Отечество» и Cоциал-демократическая партия договорились о создании новой правящей коалиции, после того как они пришли к соглашению о переходе на эстоноязычное образование в в 2024 году, проведении реформы рынка электроэнергии и размере семейных пособий.

Как пишет Postimees, Каллас объявит в Рийгикогу (парламент), что уходит в отставку, после чего президент Алар Карис назначит ее новым кандидатом в премьеры. Если парламент утвердит кандидатуру Каллас, она представит новый кабинет министров президенту.

О намерении уйти с поста премьер заявила накануне. Предыдущая правящая коалиция, куда входили Центристская партия и Партия реформ, распалась в начале июня из-за разногласий по поводу реформ. Каллас предложила лишить должностей всех представителей Центристской партии в правительстве, президент подписал указы об их увольнении.