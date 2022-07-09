Премьер Эстонии объявила об отставке, чтобы вновь возглавить кабмин
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, объявившая о своем решении подать в отставку, может вновь возглавить правительство, сообщает газета Postimees (сайт издания заблокирован Роскомнадзором).
В Эстонии будет сформировано новое правительство, которое может возглавить Каллас. Партия реформ (Каллас), «Отечество» и Cоциал-демократическая партия договорились о создании новой правящей коалиции, после того как они пришли к соглашению о переходе на эстоноязычное образование в в 2024 году, проведении реформы рынка электроэнергии и размере семейных пособий.
Как пишет Postimees, Каллас объявит в Рийгикогу (парламент), что уходит в отставку, после чего президент Алар Карис назначит ее новым кандидатом в премьеры. Если парламент утвердит кандидатуру Каллас, она представит новый кабинет министров президенту.
О намерении уйти с поста премьер заявила накануне. Предыдущая правящая коалиция, куда входили Центристская партия и Партия реформ, распалась в начале июня из-за разногласий по поводу реформ. Каллас предложила лишить должностей всех представителей Центристской партии в правительстве, президент подписал указы об их увольнении.
Она заняла пост премьер-министра в январе 2021 года после отставки правительства Юри Ратаса. Каллас стала первой женщиной на этой должности в Эстонии. При ней половину министерских мест заняли женщины.
После того как Россия начала военную операцию на Украине, премьер-министр обещала поддержать Киев как с политической, так и с материальной точки зрения. Она выступала за принятие Украины в Евросоюз.