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Премьер Эстонии объявила об отставке, чтобы вновь возглавить кабмин

В стране будет сформировано новое правительство. Кая Каллас объявит парламенту об отставке, после чего президент назначит ее кандидатом в премьеры. Если ее кандидатуру утвердят, она представит новый кабмин

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, объявившая о своем решении подать в отставку, может вновь возглавить правительство, сообщает газета Postimees (сайт издания заблокирован Роскомнадзором).

В Эстонии будет сформировано новое правительство, которое может возглавить Каллас. Партия реформ (Каллас), «Отечество» и Cоциал-демократическая партия договорились о создании новой правящей коалиции, после того как они пришли к соглашению о переходе на эстоноязычное образование в в 2024 году, проведении реформы рынка электроэнергии и размере семейных пособий.

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Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Как пишет Postimees, Каллас объявит в Рийгикогу (парламент), что уходит в отставку, после чего президент Алар Карис назначит ее новым кандидатом в премьеры. Если парламент утвердит кандидатуру Каллас, она представит новый кабинет министров президенту.

О намерении уйти с поста премьер заявила накануне. Предыдущая правящая коалиция, куда входили Центристская партия и Партия реформ, распалась в начале июня из-за разногласий по поводу реформ. Каллас предложила лишить должностей всех представителей Центристской партии в правительстве, президент подписал указы об их увольнении.

Кая Каллас вступила в Партию реформ Эстонии в 2010 году и через год была избрана в эстонский парламент. С 2014 по 2018 год была депутатом Европейского парламента, заместителем председателя делегации в комитете по сотрудничеству ЕС — Украина.

Она заняла пост премьер-министра в январе 2021 года после отставки правительства Юри Ратаса. Каллас стала первой женщиной на этой должности в Эстонии. При ней половину министерских мест заняли женщины.

После того как Россия начала военную операцию на Украине, премьер-министр обещала поддержать Киев как с политической, так и с материальной точки зрения. Она выступала за принятие Украины в Евросоюз.

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Елена Чернышова
Эстония премьер-министр отставка
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