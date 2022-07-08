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Премьер Эстонии объявила об отставке

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об отставке
Кая Каллас занимала пост главы правительства с января 2021 года. 3 июня после разногласий Партии реформ и Центристской партии по одному из законопроектов она уволила всех министров-центристов. И уволилась по собственному желанию
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Сергей Гриц / AP)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уходит в отставку, сообщает издание Delfi.

«Я сама внесла это предложение, потому что если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства», — сказала она и отметила, что члены партии Isamaa («Отечество») хотят как можно скорее сформировать новое правительство.

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Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Каллас объявила об отставке в тот же день, когда Партия реформ, «Отечество» и Социал-демократическая партия достигли соглашения о формировании правящей коалиции, писало ERR.

Спустя месяц после начала переговоров три партии договорились полностью перевести систему образования в детских садах и школах на эстонский язык в 2024 году. Они согласились провести реформу рынка электроэнергии и выплачивать потребителям компенсацию, чтобы смягчить повышение цен. Также политики одобрили идею увеличить размер детских пособий.

Предыдущая правящая коалиция, куда входили Центристская партия и Партия реформ, распалась 3 июня из-за разногласий насчет законопроекта о модернизации детских садов, заявил президент Алар Карис. Каллас предложила лишить должностей всех представителей Центристской партии в правительстве, президент подписал указы об их увольнении.

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Саммари

Кая Каллас вступила в партию реформ Эстонии в 2010 году и через год была избрана в эстонский парламент. С 2014-го по 2018 год была депутатом Европейского парламента, заместителем председателя делегации в комитете по сотрудничеству ЕС — Украина.

Она заняла пост премьер-министра в январе 2021 года после отставки правительства Юри Ратаса. Каллас стала первой женщиной на этой должности в Эстонии. При ней половину министерских мест заняли женщины.

После того, как Россия начала военную операцию на Украине, премьер-министр обещала поддержать Киев как с политической, так и с материальной точки зрения. Она выступала за вступление Украины в Евросоюз.

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Теги
Жанна Антохина
премьер-министр Эстония отставка
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