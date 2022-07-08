Премьер Эстонии объявила об отставке

Кая Каллас занимала пост главы правительства с января 2021 года. 3 июня после разногласий Партии реформ и Центристской партии по одному из законопроектов она уволила всех министров-центристов. И уволилась по собственному желанию

Кая Каллас (Фото: Сергей Гриц / AP)

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уходит в отставку, сообщает издание Delfi.

«Я сама внесла это предложение, потому что если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства», — сказала она и отметила, что члены партии Isamaa («Отечество») хотят как можно скорее сформировать новое правительство.

Каллас объявила об отставке в тот же день, когда Партия реформ, «Отечество» и Социал-демократическая партия достигли соглашения о формировании правящей коалиции, писало ERR.

Спустя месяц после начала переговоров три партии договорились полностью перевести систему образования в детских садах и школах на эстонский язык в 2024 году. Они согласились провести реформу рынка электроэнергии и выплачивать потребителям компенсацию, чтобы смягчить повышение цен. Также политики одобрили идею увеличить размер детских пособий.

Предыдущая правящая коалиция, куда входили Центристская партия и Партия реформ, распалась 3 июня из-за разногласий насчет законопроекта о модернизации детских садов, заявил президент Алар Карис. Каллас предложила лишить должностей всех представителей Центристской партии в правительстве, президент подписал указы об их увольнении.

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