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Поправки в Конституцию ,  
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КПРФ обратилась к генпрокурору из-за поощрения москвичей за голосование

Депутат Госдумы Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову, главам ЦИК и Мосгоризбиркома с просьбой проверить, не нарушает ли программа мэрии «Миллион призов» право на свободное и добровольное волеизъявление
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В понедельник коммунист Валерий Рашкин направил депутатский запрос (копия есть у РБК) на имя генпрокурора Игоря Краснова, а также председателя ЦИК Эллы Памфиловой и главы Мосгоризбиркома Юрия Ермолова.

Первый секретарь московского горкома КПРФ просит генпрокурора проверить законность проведения в Москве программы «Миллион призов» на платформе «Активный гражданин». Программа предполагает «городские поощрения» в предприятиях торговли, общественного питания и аптеках для россиян, которые примут участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

Информация о программе размещена в официальных изданиях мэрии и ее подразделений. По мнению Рашкина, это идет вразрез с ч. 8 ст. 2 Закона о поправке к Конституции от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти, согласно которой участие гражданина в общероссийском голосовании является свободным и добровольным», — подчеркивает коммунист.

«Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина РФ с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании», — напоминает он. За подкуп участников общероссийского голосования, п. «А» ч. 2 ст. 141 УК предусмотрена уголовная ответственность.

В связи с этим Рашкин просит Краснова провести проверку на предмет воздействия правительства столицы и «Московской торгово-промышленной палаты»  на участников общероссийского голосования.

РБК направил запрос в Мосгоризбирком, Центризбирком и мэрию Москвы.

«Миллион призов»

Правительство Москвы 11 июня представило программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг участникам голосования по поправкам в Конституцию.

Потратить подарочные сертификаты разного номинала (1 балл будет приравнен к 1 руб.) можно будет до 31 декабря 2020 года. Финансирование программы будет осуществляться за счет правительства Москвы, а со стороны бизнеса будут предоставлены скидки и бонусы.

Автор: Елизавета Антонова
При участии: Евгения Кузнецова
Теги: Госдума, Генпрокуратура, голосование, Конституция, КПРФ
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