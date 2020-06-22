КПРФ обратилась к генпрокурору из-за поощрения москвичей за голосование

Депутат Госдумы Валерий Рашкин направил запрос генпрокурору Игорю Краснову, главам ЦИК и Мосгоризбиркома с просьбой проверить, не нарушает ли программа мэрии «Миллион призов» право на свободное и добровольное волеизъявление

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В понедельник коммунист Валерий Рашкин направил депутатский запрос (копия есть у РБК) на имя генпрокурора Игоря Краснова, а также председателя ЦИК Эллы Памфиловой и главы Мосгоризбиркома Юрия Ермолова.

Первый секретарь московского горкома КПРФ просит генпрокурора проверить законность проведения в Москве программы «Миллион призов» на платформе «Активный гражданин». Программа предполагает «городские поощрения» в предприятиях торговли, общественного питания и аптеках для россиян, которые примут участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию.

Информация о программе размещена в официальных изданиях мэрии и ее подразделений. По мнению Рашкина, это идет вразрез с ч. 8 ст. 2 Закона о поправке к Конституции от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти, согласно которой участие гражданина в общероссийском голосовании является свободным и добровольным», — подчеркивает коммунист.

«Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина РФ с целью принудить его к участию или неучастию в общероссийском голосовании», — напоминает он. За подкуп участников общероссийского голосования, п. «А» ч. 2 ст. 141 УК предусмотрена уголовная ответственность.

В связи с этим Рашкин просит Краснова провести проверку на предмет воздействия правительства столицы и «Московской торгово-промышленной палаты» на участников общероссийского голосования.