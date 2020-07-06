NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 70,5 (-0,02) Quote, 03 июл, 13:13
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 79,22 (-0,3) Quote, 03 июл, 13:13
От COVID-19 в России за сутки умерли 135 человек Общество, 10:32 В России за сутки выявили более 6,6 тыс. заболевших Общество, 10:31 Финтех в массы: как создать востребованный продукт для самозанятых Экономика инноваций, 10:30  Серийный предприниматель: как заработать $1 млрд на soft skills РБК и Barrett, 10:29 Прокуратура начала проверку после крушения вертолета в Ростовской области Общество, 10:21 Американские горки на ремонте. Дневник трейдера #26 Крипто, 10:08 Мишустин сообщил о выделении еще 3,6 млрд руб. на выплаты соцработникам Политика, 10:07 Четыре иностранных лекарства исчезли из продажи в России Общество, 10:02 Как мужчине позаботиться о здоровье и семье РБК и STADA, 09:59 Как ездить без штрафов: все об антирадарах, детекторах и приложениях Авто, 09:59 Дизайн-код для вашего лого: как брендам не стареть в глазах потребителей Pro, 09:56 Умер итальянский композитор Эннио Морриконе Общество, 09:47 СМИ назвали зарплатные ожидания Манджукича от контракта с «Локомотивом» Спорт, 09:34 Заммэра Москвы сообщил о возобновлении капремонта в домах Общество, 09:34
Политика ,  
0 

NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте

В самом Израиле причастность к нападению не подтверждают, хотя и не скрывают стремление противодействовать иранской ядерной программе
Фото: Atomic Energy Organization of Iran / AP
Фото: Atomic Energy Organization of Iran / AP

Пожар на заводе по производству низкообогащенного урана в иранском городе Нетанз на прошлой неделе мог стать следствием диверсии со стороны Израиля. Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.

Собеседник NYT в Корпусе стражей исламской революции подтвердил факт взрыва на ядерном объекте и допустил причастность к случившемуся Израиля или США.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц в интервью одной из местных радиостанций опроверг причастность своей страны к пожару в Нетанзе. «Все время нас в чем-то подозревают. Я считаю, что это неправильно, — добавил он. — Совершенно необязательно, что мы имеем отношение ко всему, что происходит в Иране».

В США допустили военный сценарий сдерживания Ирана
Политика

В свою очередь, глава МИД Израиля Габи Ашкенази заявил, что задачей страны служит недопущение развития иранской ядерной программы. «Для этого мы предпринимаем определенные действия, которые предпочитаем не обсуждать», — сказал он.

Ранее израильская разведка «Моссад» уже проводила операции, направленные против иранской ядерной программы. Так, например, в 2018 году агент спецслужбы выкрал в Тегеране секретные документы, из которых следовало, что Иран скрывал информацию от международных наблюдателей. Похищенные свидетельства Израиль передал в МАГАТЭ.

Пожар на заводе в Нетанзе произошел в минувший четверг. Как сообщает агентство ИРНА, в результате частично уничтожено одно из помещений, где находилось измерительное оборудование. В Тегеране заверили, что при этом не было утечки радиоактивных материалов, никто не погиб.

Теги: Иран, Израиль, разведка, диверсия
Материалы по теме
В США допустили военный сценарий сдерживания Ирана
Политика
Саудовские пограничники открыли предупредительный огонь по катерам Ирана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter