NYT узнала о диверсии израильской разведки на иранском ядерном объекте

В самом Израиле причастность к нападению не подтверждают, хотя и не скрывают стремление противодействовать иранской ядерной программе

Фото: Atomic Energy Organization of Iran / AP

Пожар на заводе по производству низкообогащенного урана в иранском городе Нетанз на прошлой неделе мог стать следствием диверсии со стороны Израиля. Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник в спецслужбе одной из ближневосточных стран, он произошел в результате срабатывания взрывного устройства, установленного агентом израильской разведки.

Собеседник NYT в Корпусе стражей исламской революции подтвердил факт взрыва на ядерном объекте и допустил причастность к случившемуся Израиля или США.

Министр обороны Израиля Бенни Ганц в интервью одной из местных радиостанций опроверг причастность своей страны к пожару в Нетанзе. «Все время нас в чем-то подозревают. Я считаю, что это неправильно, — добавил он. — Совершенно необязательно, что мы имеем отношение ко всему, что происходит в Иране».

В свою очередь, глава МИД Израиля Габи Ашкенази заявил, что задачей страны служит недопущение развития иранской ядерной программы. «Для этого мы предпринимаем определенные действия, которые предпочитаем не обсуждать», — сказал он.

Ранее израильская разведка «Моссад» уже проводила операции, направленные против иранской ядерной программы. Так, например, в 2018 году агент спецслужбы выкрал в Тегеране секретные документы, из которых следовало, что Иран скрывал информацию от международных наблюдателей. Похищенные свидетельства Израиль передал в МАГАТЭ.

Пожар на заводе в Нетанзе произошел в минувший четверг. Как сообщает агентство ИРНА, в результате частично уничтожено одно из помещений, где находилось измерительное оборудование. В Тегеране заверили, что при этом не было утечки радиоактивных материалов, никто не погиб.