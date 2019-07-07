Иран сообщил о полученном от США сигнале об «ограниченной операции»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,80 +0,32 EUR Бирж. 71,68 +0,06 Brent 64,09 +0,80% USD Нал. 64,10 63,32 EUR Нал. 72,19 71,37 USD ЦБ 63,58 +0,18 EUR ЦБ 71,66 +0,12 EUR/USD 1,1227 -0,0066 BTC/USD Бирж. 11 181,89 -93,11 IMOEX 2 835,35 -0,26% RTSI 1 398,75 -0,91% DJIA 26 922,12 -0,16% Nasdaq 8 161,79 -0,10%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 63,58 (+0,18) Quote, 05 июл, 12:14
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 71,66 (+0,12) Quote, 05 июл, 12:14
США предложили отправить в Сирию немецких солдат на замену американским Политика, 11:05 В Минздраве определили оптимальный объем потребления молочных продуктов Общество, 10:45 Будапешт в формате «сторис»: жизнь, красота, герои и вещи РБК и ОТП Банк, 10:42 В пострадавшем от паводков Тулуне начали подачу технической воды Общество, 10:16 В Совфеде сочли резолюцию ОБСЕ по Крыму попыткой оправдаться перед Киевом Общество, 10:13 Иран объявил о новых шагах по отказу от обязательств по ядерной сделке Политика, 10:11 Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года Экономика, 10:03 Иран сообщил о полученном от США сигнале об «ограниченной операции» Политика, 09:52 Талибы взорвали грузовик у здания Нацуправления безопасности Афганистана Общество, 09:38 В результате столкновения трех машин в США погибли семь человек Общество, 09:02 Прокуратура сообщила о неисправности взорвавшегося на Урале бензовоза Общество, 08:50 В Крыму прокомментировали резолюцию ОБСЕ о полуострове Политика, 08:27 Лондон выделит $22,5 млн на борьбу с дезинформацией в Восточной Европе Политика, 08:12 Стиви Уандер приостановит турне из-за операции по пересадке почки Общество, 08:01
Политика ,  
0 
Иран сообщил о полученном от США сигнале об «ограниченной операции»
На предупреждение Вашингтона о готовности провести ограниченную операцию в Тегеране заявили, что любую подобную акцию будут расценивать как начало войны. В июне иранские военные сбили американский дрон
Беспилотник Global Hawk  (Фото: Hamad I Mohammed / Reuters)

После инцидента с американским дроном США предупредили Иран о возможности проведения против Тегерана ограниченной операции, сообщает Fars со ссылкой на главу иранского управления гражданской обороны Голама Резу Джалали.

По его словам, Вашингтон направил Тегерану сообщение по дипломатическим каналам, в котором заявил о намерении провести ограниченную операцию. В Иране в ответ заявили, что расценивают любую операцию как начало войны, указал Джалали.

Политика
Трамп заявил о готовности ударить по Ирану без разрешения конгресса

Иран уничтожил американский беспилотник 20 июня; по утверждению Тегерана, он вторгся в воздушное пространство страны. Соединенные Штаты заявляют, что дрон был сбит в международном воздушном пространстве. В ответ на уничтожение беспилотника президент США Дональд Трамп сначала приказал нанести по Ирану ракетный удар, однако в последний момент остановил его выполнение. Как пояснил глава государства, убийство 150 человек было бы непропорциональным ответом на сбитый дрон. Командующий ВМС Ирана Хуссейн Хасанди заявил, что уничтожение беспилотника было жестким ответом на нарушение воздушного пространства, который Тегеран может «неоднократно повторить». 

В Корпусе стражей Исламской революции позднее рассказали, что рядом с дроном находился американский самолет-разведчик, на борту которого были 35 человек, но иранские военные не стали сбивать его. Трамп в связи с этим заявил, что Тегеран проявил мудрость.

Позднее Вашингтон ввел санкции против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Иран, дрон, беспилотник, война
Материалы по теме
Трамп назвал мудрым отказ Ирана вместе с дроном атаковать самолет США
Политика
Иран сообщил об отказе сбивать сопровождавший дрон самолет-разведчик США
Политика
Патрушев заявил о нарушении сбитым беспилотником США иранской границы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter