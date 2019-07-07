Иран сообщил о полученном от США сигнале об «ограниченной операции»

Иран сообщил о полученном от США сигнале об «ограниченной операции»

На предупреждение Вашингтона о готовности провести ограниченную операцию в Тегеране заявили, что любую подобную акцию будут расценивать как начало войны. В июне иранские военные сбили американский дрон

Беспилотник Global Hawk (Фото: Hamad I Mohammed / Reuters)

После инцидента с американским дроном США предупредили Иран о возможности проведения против Тегерана ограниченной операции, сообщает Fars со ссылкой на главу иранского управления гражданской обороны Голама Резу Джалали.

По его словам, Вашингтон направил Тегерану сообщение по дипломатическим каналам, в котором заявил о намерении провести ограниченную операцию. В Иране в ответ заявили, что расценивают любую операцию как начало войны, указал Джалали.

Иран уничтожил американский беспилотник 20 июня; по утверждению Тегерана, он вторгся в воздушное пространство страны. Соединенные Штаты заявляют, что дрон был сбит в международном воздушном пространстве. В ответ на уничтожение беспилотника президент США Дональд Трамп сначала приказал нанести по Ирану ракетный удар, однако в последний момент остановил его выполнение. Как пояснил глава государства, убийство 150 человек было бы непропорциональным ответом на сбитый дрон. Командующий ВМС Ирана Хуссейн Хасанди заявил, что уничтожение беспилотника было жестким ответом на нарушение воздушного пространства, который Тегеран может «неоднократно повторить».

В Корпусе стражей Исламской революции позднее рассказали, что рядом с дроном находился американский самолет-разведчик, на борту которого были 35 человек, но иранские военные не стали сбивать его. Трамп в связи с этим заявил, что Тегеран проявил мудрость.