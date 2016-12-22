Порошенко открыл военный парад словами из гимна украинских националистов

Президент Украины Петр Порошенко начал свою речь на военном параде, посвященном 27-летию независимости Украины, словами из «Марша украинских националистов». Видеозапись его выступления опубликовал телеканал «112».

Порошенко зачитал четыре строки из произведения, которое в 1932 году было утверждено как гимн Организации украинских националистов (ОУН). Деятельность ОУН запрещена в России.​

Текст марша написал Олесь Бабий, по поводу авторства музыки идут споры. ​Порошенко прочитал текст в отличной от канонической редакции, что дало повод многим изданиям написать, что президент ошибся.

Порошенко процитировал версию текста, которую взяли за основу для адаптации современные украинские музыканты Олег Скрипка и Иван Леньо. На основе гимна ОУН они создали строевую песню под названием «Марш новой армии» («Зродились ми великої години»). Его еще называют гимном украинского войска. Музыканты записали и неоднократно исполняли это произведение именно в той версии, которую зачитал Порошенко.

Кроме того, в своей речи Порошенко заявил о необходимости ​«разрубить последний узел» и покончить с существованием на своей территории церкви, которая «освящает гибридную войну» России против Украины.

«Пусть сегодня нас услышат и в Константинополе, и в Москве, и в Ватикане: у нас есть твердое намерение разрубить последний узел, которым империя отчаянно пытается привязать нас к себе. Мы преисполнены решимости покончить с неестественным и неканоническим пребыванием значительной части нашего православного сообщества в зависимости от российской церкви», — сказал Порошенко.



По его словам, «эта церковь освящает гибридную войну Путина против Украины, день и ночь молится и за российскую власть, и за российскую армию».