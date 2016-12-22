СМИ сообщили о прибытии «самолета Ким Чен Ына» во Владивосток

Находился ли на борту руководитель Северной Кореи, неизвестно. Во Владивостоке в сентябре может пройти встреча Ким Чен Ына с Владимиром Путиным

Ким Чен Ын, 2 апреля 2014 года (Фото: KCNA / Reuters)

Самолет Chammae-1, который, как сообщают южнокорейские СМИ, является личным самолетом лидера КНДР Ким Чен Ына, совершил в понедельник рейс из Пхеньяна во Владивосток и обратно, пишет агентство Yonhap со ссылкой на данные FlightRadar24. Также об этом сообщил телеканал YTN.

В данных FlightRadar24 содержится информация о запланированном полете из Владивостока 9 июля Ил-62М северокорейской авиакомпании Air Koryo. Подобный самолет портал NK News, отслеживающий информацию из Северной Кореи, называл личным самолетом руководителя страны. На самолете Ил-62М под названием Chammae-1 Ким Чен Ын прилетел в начале мая в Пекин на встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, писало издание South China Morning Post. Но помимо Chammae-1 у лидера страны есть другой самолет, Ан-148, говорилось в статье. Фотографии с Ким Чен Ыном на борту этого самолета распространяло северокорейское агентство ЦТАК.

В сообщениях корейских СМИ говорится, что самолет провел в аэропорту Владивостока около трех часов, после чего вылетел обратно. Кто находился на борту самолета, неизвестно. Источник, степень осведомленности которого Yonhap не указывает, заявил, что гарантий того, что на борту был лидер КНДР, нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов заявил, что у Москвы «нет какой-либо информации» по самолету Ким Чен Ына.