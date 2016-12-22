ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,22 62,44 EUR Нал. 74,40 73,56 USD Бирж. 62,71 -0,27 EUR Бирж. 73,87 -0,13 USD ЦБ. 62,83 -0,29 EUR ЦБ. 73,94 +0,03 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 6717,20 -28,40 IMOEX 2368,86 +1,00% RTSI 1189,93 +1,40% Brent 77,69 +0,91% DJIA 24456,48 +0,41% Nasdaq 7688,39 +1,34%
СМИ сообщили о прибытии «самолета Ким Чен Ына» во Владивосток
Лента новостей
В Москве реанимационные отделения открыли для посещения родственников 14:48, Общество Актер Александр Иншаков рассказал об изъятом у него до конца ЧМ травмате 14:41, Общество Пожарные потушили возгорание на Иркутском авиазаводе 14:30, Общество ФНС отчиталась об увеличении поступления налогов в бюджет 14:28, Экономика Что делает Россия, чтобы не проспать цифровую революцию 14:22, Партнерский материал Из затопленной пещеры в Таиланде вывели пятого подростка 14:17, Общество Nissan признал нарушения при проверке выхлопных газов своих машин 14:14, Бизнес Путин не встретится с Макроном во время его приезда в Россию на ЧМ 14:08, Политика Украина отказалась от участия в «Детском Евровидении» 14:06, Общество Шокирующая Азия: Kia Stinger и Genesis G70 против BMW 4 и Jaguar XE 14:05, Авто СМИ сообщили о прибытии «самолета Ким Чен Ына» во Владивосток 13:59, Политика АТОР сообщила об уходе агентов от «Натали Турс» из-за проблем с выплатами 13:57, Бизнес Bitcoin за $6,86 тыс. и рост стоимости Tezos: главное о рынке криптовалют 13:56, Крипто В Кремле выразили сожаление после смерти отравившейся «Новичком» британки 13:45, Общество Кричалки, сухой лист и сломанные ворота: самая футбольная викторина 13:42, Спецпроект РБК Спорт Дерипаска отсудил у Рыбки и Лесли по 500 тыс. руб. 13:39, Общество Песков ответил на сообщения о передаче США проекта заявления для саммита 13:36, Политика Рынок нефти нестабилен: как это скажется на ценах на Brent 13:34, Quote Росреестр заявил о рекордном росте ипотеки в Москве 13:30, Недвижимость Спасатели локализовали возгорание на Иркутском авиазаводе 13:29, Общество Израильский рынок продаж новостроек как пример для российского 13:21, Недвижимость Адвокат Дерипаски рассказал о предложенном мировом соглашении от Лесли 13:20, Общество Как выглядят дорогие арендные квартиры Москвы для гостей ЧМ 13:19, Недвижимость  Простой способ экономии на транспортных раходах для компаний 13:13, Партнерский материал Захар Прилепин объявил об уходе с поста замкомандира батальона армии ДНР 13:09, Общество Британский премьер назначила нового министра по Brexit 13:07, Политика
СМИ сообщили о прибытии «самолета Ким Чен Ына» во Владивосток
Политика, 13:59
0
СМИ сообщили о прибытии «самолета Ким Чен Ына» во Владивосток
Находился ли на борту руководитель Северной Кореи, неизвестно. Во Владивостоке в сентябре может пройти встреча Ким Чен Ына с Владимиром Путиным
Ким Чен Ын, 2 апреля 2014 года (Фото: KCNA / Reuters)

Самолет Chammae-1, который, как сообщают южнокорейские СМИ, является личным самолетом лидера КНДР Ким Чен Ына, совершил в понедельник рейс из Пхеньяна во Владивосток и обратно, пишет агентство Yonhap со ссылкой на данные FlightRadar24. Также об этом сообщил телеканал YTN.

В данных FlightRadar24 содержится информация о запланированном полете из Владивостока 9 июля Ил-62М северокорейской авиакомпании Air Koryo. Подобный самолет портал NK News, отслеживающий информацию из Северной Кореи, называл личным самолетом руководителя страны. На самолете Ил-62М под названием Chammae-1 Ким Чен Ын прилетел в начале мая в Пекин на встречу с китайским лидером Си Цзиньпином, писало издание South China Morning Post. Но помимо Chammae-1 у лидера страны есть другой самолет, Ан-148, говорилось в статье. Фотографии с Ким Чен Ыном на борту этого самолета распространяло северокорейское агентство ЦТАК.

В сообщениях корейских СМИ говорится, что самолет провел в аэропорту Владивостока около трех часов, после чего вылетел обратно. Кто находился на борту самолета, неизвестно. Источник, степень осведомленности которого Yonhap не указывает, заявил, что гарантий того, что на борту был лидер КНДР, нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов заявил, что у Москвы «нет какой-либо информации» по самолету Ким Чен Ына.

Северокорейский лидер во время визита министра иностранных дел Сергея Лаврова предложил провести в 2018 году встречу с российским президентом Владимиром Путиным. В Москве говорили, что Путин к такой встрече готов. По словам Пескова, переговоры могут состояться на полях Восточного экономического форума, который пройдет в середине сентября.
Авторы: Андрей Гатинский, Владимир Дергачев.
Теги: Ким Чен Ын , Самолет , Владивосток
Главное
ФИФА признала сборную России лучшей по игре в защите Общество
Материалы по теме
Госдеп США опроверг передачу Ким Чен Ыну диска с песней Элтона Джона Политика
СМИ узнали о подаренном Трампом Ким Чен Ыну диске Rocket Man Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter