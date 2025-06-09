FP узнала о продолжении поддержки Украины разведдаными США

FP: Трамп может обвинить Москву и Киев и выйти из урегулирования конликта

Весной США в качестве меры давления на Украину приостанавливали поставки разведданных. По данным FP, Вашингтон не планирует лишать Киев всей поддержки даже при выходе из переговоров

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Белый дом намерен продолжать передачу Украине разведывательной информации, полученной со спутников, пишет Foreign Policy (FP) со ссылкой на «вашингтонских инсайдеров», близких к президентской администрации.

Издание напомнило о материале The New York Times, вышедшем три месяца назад. В нем источники газеты рассказали, что США и Украина сотрудничали гораздо теснее, чем считалось прежде, а многие украинские удары по российской территории были осуществлены, основываясь на разведданных, переданных американской стороной.

FP не исключает, что президент США обвинит Россию и Украину в невыполнении его просьб, после чего откажется от посреднической роли и прекратит поставки оружия. Вместе с тем, отмечает издание, принимающие решения американские политики понимают, что США не должны слишком проиграть от возможного поражения Украины, и потому, вероятно, продолжат оказывать Киеву военную помощь, «если это не будет стоить слишком дорого».

Весной США на несколько дней остановили обмен разведданными с Украиной, это было сделано вскоре после перепалки украинского президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также срыва подписания соглашения двух стран о полезных ископаемых. Вскоре военная помощь была возобновлена.

Российские власти требуют от стран Запада прекратить оказание Украине любой военной помощи и заявляют, что такие действия не помешают Москве победить.