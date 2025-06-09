FP узнала о продолжении поддержки Украины разведдаными США
Белый дом намерен продолжать передачу Украине разведывательной информации, полученной со спутников, пишет Foreign Policy (FP) со ссылкой на «вашингтонских инсайдеров», близких к президентской администрации.
Издание напомнило о материале The New York Times, вышедшем три месяца назад. В нем источники газеты рассказали, что США и Украина сотрудничали гораздо теснее, чем считалось прежде, а многие украинские удары по российской территории были осуществлены, основываясь на разведданных, переданных американской стороной.
FP не исключает, что президент США обвинит Россию и Украину в невыполнении его просьб, после чего откажется от посреднической роли и прекратит поставки оружия. Вместе с тем, отмечает издание, принимающие решения американские политики понимают, что США не должны слишком проиграть от возможного поражения Украины, и потому, вероятно, продолжат оказывать Киеву военную помощь, «если это не будет стоить слишком дорого».
Весной США на несколько дней остановили обмен разведданными с Украиной, это было сделано вскоре после перепалки украинского президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также срыва подписания соглашения двух стран о полезных ископаемых. Вскоре военная помощь была возобновлена.
Российские власти требуют от стран Запада прекратить оказание Украине любой военной помощи и заявляют, что такие действия не помешают Москве победить.
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